De notre envoyée spéciale à Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme)

« Alors là, on est en pleine dette agricole » : au milieu de la montagne de machines et d’outils plus rutilants les uns que les autres, la délégation des députées de la France insoumise présente au Sommet de l’élevage à Cournon-d’Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, est en plein choc des cultures. Alors qu’en 2022, dans son programme, Jean-Luc Mélenchon affichait l’objectif d’une agriculture française toute bio en 2050, ici, on est plutôt au royaume de l’agro-industrie. Le Sommet est le plus gros salon européen de l’élevage.

Marianne Maximi, députée de la circonscription, Catherine Couturier, députée de la Creuse voisine, et Mathilde Hignet, députée d’Ille-et-Vilaine, sont venues se frotter au sommet des chefs d’étables en vue du projet de loi d’orientation agricole (LOA), qui doit théoriquement arriver au Parlement en fin d’année. C’est une étape de leur « agri tour », entre visites d’exploitations et réunions publiques. Un tour nécessaire dans un monde qui, d’après un sondage de mars 2022, a voté à moins de 10 % Mélenchon l’an dernier.

Pas en terre inconnue

Mais si, sous la halle d’Auvergne, le choc des cultures est donc réel, les députées insoumises ne sont pas là en terre inconnue. Avant d’être élue en juin 2022 comme ses deux collègues, Mathilde Hignet était ouvrière agricole dans l’exploitation familiale. Une ferme dans la famille « depuis plusieurs générations », que ses parents ont fait passer au bio. « Il y a une trentaine d’années, c’était une des premières fermes dans le secteur. Je ne vous raconte pas, c’était ''voilà la secte''. L’idée, c’est que je reprenne la ferme un jour », explique la députée de seulement 30 ans. En attendant, c’est elle qui sera la cheffe de file des insoumis sur le projet de LOA.

Dans son département, elle a rencontré les syndicats agricoles. Et ça se passe bien. « Peut-être parce que je viens du milieu. Et parce que je parle rémunération plus juste des agriculteurs. Et là, tout le monde est d’accord. » Sur le chemin de la halle aux bovins, Mathilde Hignet assure vouloir passer le message au monde agricole que « la gauche est leur meilleure alliée. On veut qu’ils aient une juste rémunération, pas qu’ils se détruisent la santé. On s’inquiète nous aussi de la spécialisation à l’échelle mondiale des productions (le fait que la viande vienne massivement d’Amérique du Sud, le lait massivement de Nouvelle-Zélande, les céréales de France… par exemple) ».

Des terrains d’entente

« Vous voyez, on n’est pas si loin, on n’est pas d’accord sur les virgules », affirme face à Catherine Couturier un représentant de la coopérative des limousines… qu’a dirigé l’ex-député macroniste défait par Couturier l’an dernier. La députée est fière d’avoir réuni la semaine dernière, lors d’une réunion publique, « des associations et syndicats qui ne se parlent jamais », et assure même qu’ils trouvent des points d’accord. Au stand du Modef (syndicats de petits exploitants, marqué à gauche), le représentant local confirme : « C’est vrai qu’on ne s’est pas battus. Mais… ce n’est pas pour ça qu’ils vont voter à gauche. »

Car les désaccords ne sont pas que sur les virgules. La même Catherine Couturier a vu sa FDSEA locale (le syndicat agricole majoritaire, productiviste) repeindre sa permanence. Les insoumis défendent en effet un modèle agricole à l’opposé du modèle productiviste actuel et défendu par la majorité des agriculteurs. Sur l’écologie, l’eau, la métanisation, l’agrivoltaïsme, le bien-être animal… les insoumis sont loin des canons actuels. Et le cliché des insoumis urbains leur colle aux bottes.

« Bien sûr qu’ils nous voient venir comme des écolos bobos parisiens [Catherine Couturier a été élue locale en Île-de-France pendant vingt ans] Mais quand elle dit que l’une des premières exploitations bio de la Creuse, c’est celle de son frère, ils sont surpris, estime son collaborateur. En fait, c’est en prenant les cas individuels des agriculteurs qu’on arrive à faire passer des messages. Ils voient bien que le modèle d’endettement sur trois générations ne fonctionne plus. » Mathilde Hignet veut croire à un « début de prise de conscience » et constate que « les agriculteurs se posent de plus en plus de questions » sur le modèle productif actuel.

Terrain contesté

Marianne Maximi est allée rendre visite au stand de Limagrain. Coopérative agricole installée dans le Puy-de-Dôme sur le papier, multinationale aux 10.000 employés et 4e semencier mondial dans les faits. D’après la députée qui, comme les autres insoumis, a la question de l’eau parmi ses priorités, le groupe pousse pour la création de mégabassines de 15 et 18 hectares… La désormais célèbre bassine de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, en fait seulement 10. « C’est indispensable, mais je vais peut-être vous surprendre : oui, je pense que les bassines sont une solution court-termiste », lance le président de la coopérative, Sébastien Vidal, à une députée un brin désarçonnée.

Arrivé l’air accablé, se félicitant d’être au dernier jour du Sommet pour « enfin redevenir paysan demain », le patron de la multinationale semble de toute façon être un homme désarçonnant. « Je pense qu’il faut se mettre tous d’accord sur des grands projets », affirme Sébastien Vidal, qui veut des barrages et des retenues collinaires. « Donc votre idée, ce sont des grands projets sans jamais réfléchir aux usages ? », se ressaisit Marianne Maximi, qui souligne que les actuelles retenues d’eau ne font plus le plein, et de loin. « Vous pensez que la sécurisation de la production alimentaire, ce n’est pas important ? », demande Sébastien Vidal. « Mais bien sûr que si, totalement ! », répond Maximi. « Vous avez peur d’être d’accord avec un agriculteur ? », provoque-t-il finalement.

Terre de conquête

Même s’ils ne sont pas majoritaires - c’est peu de le dire –, des agriculteurs et agricultrices avec qui la délégation insoumise est d’accord, nous navons pas eu de peine à en trouver. « Vous voyez, on est pas mal accueillies ! », fait même remarquer Marianne Maximi. « Ah, nous, on accueille tout le monde ici… mais avec plus ou moins de sourire », explique, souriant, un éleveur de vache Ferrandaises, la race locale, proche de la Confédération paysanne (syndicat marqué à gauche). La députée auvergnate le reconnaît néanmoins : les trois élues n’ont pas toujours cherché la difficulté dans les allées du Sommet.

Mais même lorsqu’elles vont porter la contradiction à des interlocuteurs moins conquis, ça ne se passe pas si mal. A travers ce bout de vie de députées LFI, on n’a vraiment observé la « diabolisation » dont les mélenchonistes sont affublée d’après les sondages. « C’est comme pour tout le monde, il ne se passe pas la même chose quand on va voir les gens et qu’on les écoute », assure le conseiller de Catherine Couturier.

Pour l’instant, en tout cas, ce n’est pas suffisant : la veille, au même endroit, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a fait un tabac. La délégation insoumise a quant à elle visité le Sommet dans l’anonymat. Les buts des deux visites n’étaient pas les mêmes, la notoriété des délégations non plus, bien sûr. Mathilde Hignet reconnaît que la gauche a un déficit d’incarnation des sujets agricoles. Charge à elles de prendre leur bâton de pèlerines. Ou de bergères.