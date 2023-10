L’alliance de gauche a du plomb dans l’aile. Pour sortir des tensions, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure appelle les partis de la Nupes à une « réunion rapide » pour retrouver « un dialogue serein ».

« Nous ne voulons pas prolonger le feuilleton de la liste commune (de la Nupes aux européennes) qui a pour seul résultat de décourager par nos querelles publiques », écrit Olivier Faure dans un courrier envoyé lundi soir aux autres dirigeants des partis de l’alliance de gauche.

Faure veut « sortir de ce Cluedo politique »

Dans cette missive, il explique avoir choisi « la voie » de « l’addition » : la liste séparée aux prochaines élections européennes, comme le PCF et EELV, alors que LFI réclame l’union pour cette élection. Jeudi, les militants PS doivent voter pour acter le principe d’une liste autonome aux élections européennes de juin 2024. « Nous avons dit notre disponibilité pour un débat, projets contre projets (…) Cet échange n’aura pas lieu faute de combattants. Nous en prenons acte », écrit encore Olivier Faure.

Dans ce contexte, le député de Seine-et-Marne propose à ses alliés une « réunion rapide de (leurs) formations politiques, dans un format et des modalités à définir ensemble » pour permettre « un dialogue serein ». « Il est l’heure de sortir de ce Cluedo politique pour savoir qui a tué la Nupes », exhorte-t-il.

Ce courrier a été envoyé aux autres partis de l’alliance de gauche tandis qu’Olivier Faure et Manuel Bompard, le coordinateur de La France insoumise, se réunissaient lundi soir avec les jeunes de la Nupes, pour justement discuter de l’union aux européennes. Acclamés par de jeunes militants, les deux dirigeants sont arrivés vers 19 heures dans un bar près de la Gare du Nord à Paris, à l’invitation des jeunes insoumis, jeunes écologistes, jeunes socialistes et jeunes Génération.s. Arash Saeidi et Léa Filoche, les coordinateurs nationaux de Génération. s, étaient également présents.

Selon un communiqué publié après la réunion, LFI a insisté sur « la possibilité d’une liste commune de la Nupes pour les prochaines élections européennes » et le PS a « décrit l’existence de combats communs que la gauche et les écologistes pourront porter ensemble ».

Tensions entre Marine Tondelier et les jeunes Insoumis

Les jeunes de la Nupes avaient présenté début septembre 166 mesures pour les élections européennes de 2024, assurant avoir œuvré dans un processus de « compromis » et avoir surmonté toutes les divergences entre partis. Cette initiative est activement soutenue par LFI, qui estime que l’avenir de l’alliance de gauche serait compromis si cette dernière ne part pas unie aux prochaines élections européennes.

Les jeunes de la Nupes avaient initialement annoncé la présence lundi soir à la réunion de la cheffe des écologistes Marine Tondelier. Cette dernière n’était finalement pas présente. Son entourage a fustigé une « intox » des jeunes Insoumis.