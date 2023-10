Un peu plus d’un an après les révélations de chantage à la sextape, l’équipe de Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, est une nouvelle fois au cœur d’une affaire douteuse. Une enquête de Mediapart, publiée dimanche, révèle que Pierre Gauttieri, ancien directeur de cabinet du maire, et le communicant Gilles Rossary-Lenglet ont souhaité piéger Michel Thiollière, ancien maire de la commune, en le filmant à son insu avec une prostituée mineure étrangère. Ce plan a été élaboré (et enregistré) durant l’été 2015, six mois après avoir piégé l’ex premier adjoint Gilles Artigues avec un jeune homme dans une chambre d’hôtel.

Le média d’investigation a ainsi publié une vidéo - qui semble être enregistrée par le communicant politique sans que l’ancien directeur de cabinet ne soit au courant –, dans laquelle les deux hommes discutent des « modalités » du plan. Leur objectif est de « mettre dans les pattes » de l’ancien maire une prostituée de « 16 ans et demi », car, disent-ils, « c’est un compte qui fait encore enfant ». Ils se précisent également qu’il faut « que ce soit une gamine qui ne comprenne rien ». « Est-ce que c’est une Française ? Est-ce que c’est une Roumaine ? Ou une Bulgare ? », ajoute alors Pierre Gauttieri, expliquant qu’il faudra la « réexfiltrer ailleurs » et que « plus personne [n’entende] parler d’elle ».

Un désaccord politique et des rancœurs personnelles comme justifications pour nuire à l’ancien maire

Après avoir parlé du nombre de caméras cachées, du lieu du piège et de la façon dont ils paieraient la jeune fille, les deux hommes imaginent la discussion avec Michel Thiollière, une fois qu’ils seraient en possession de la vidéo. Gilles Rossary-Lenglet dit alors à son interlocuteur : « Il se peut qu’il se suicide […] On est d’accord que… comment dirais-je ? On s’en branle. » Pierre Gauttieri acquiesce.

Selon le journal en ligne, cette opération contre l’ancien élu est due à un désaccord politique et des rancœurs personnelles. Le plan n’a cependant pas été mis à exécution en raison de « la perte de vitesse de l’ancien maire, ostracisé de la vie politique locale les mois suivants », explique Mediapart.

C’est Gilles Rossary-Lenglet qui a remis, fin septembre, une copie de la vidéo aux juges d’instruction saisis de l’affaire de la sextape contre Gilles Artigues. Il avait évoqué pour la première fois l’existence de ce piège lorsqu’il était en garde à vue, le 4 avril dernier. Depuis, il a été, comme trois autres protagonistes - dont Gaël Perdriau - de l’histoire de la sextape, mis en examen.