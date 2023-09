Jusqu’ici, les mots n’avaient résonné que dans la salle de classe de CE2 de l’école Saint-Vincent Providence. Implanté dans l’un des plus chics quartiers de Rennes, l’établissement a été le théâtre d’une étrange dictée donnée le 19 septembre, comme l’a révélé Le Canard enchaîné dans son édition du 27 septembre. D’après le journal satirique, les élèves d’une classe de primaire ont reçu l’ordre de copier la phrase « la France aux Français » lors d’une dictée donnée par leur enseignante.

Souvent utilisé par l’extrême droite pour défendre la préférence nationale, ce slogan fut celui de L’œuvre française, un mouvement politique ultranationaliste dont la dissolution a été prononcée en 2013. La Fédération nationale antijuive avait également utilisé cette phrase comme slogan au début du XXe siècle, qui a par la suite donné lieu au mot « faf » (pour France aux Français) décrivant les militants d’extrême droite.

Dans un courrier adressé aux parents, la directrice de l’école élémentaire avait tenté de dédramatiser la situation, expliquant que l’enseignante n’avait pas réalisé la portée de cette phrase, utilisée pour travailler « la leçon sur le c cédille ». « Elle et moi vous assurons qu’il n’y a aucune volonté sournoise de propager un courant idéologique nauséabond », a écrit la cheffe d’établissement. Contactés, l’école, le rectorat et la direction de l’enseignement diocésain n’ont, pour l’heure, pas donné suite à nos sollicitations.