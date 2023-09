Emmanuel Macron était en Corse ce jeudi pour parler d’un futur statut plus autonome de l’île. Un processus engagé il y a plusieurs années, qui s’est conclu, après dix-huit mois d’échange avec le gouvernement par l’adoption d’un texte, le 4 juillet dernier, par l’Assemblée régionale corse. Pour faire le point sur ce jour, que le président a qualifié « d’historique » pour la Corse, nous avons interviewé Thierry Dominici, maître de conférences à l’université de Bordeaux, spécialiste des mouvements nationalistes, et particulièrement de la Corse.

Emmanuel Macron a parlé « d’un moment historique », est-ce bien le cas ?

Je serais tenté de dire oui. Oui, parce que ne serait-ce que la proposition d’introduire la Corse dans la constitution montre une volonté historique d’avancer sur cette question. Parce que dans la révision constitutionnelle de 1991, il y avait un article qui disait le peuple corse faisant partie intégrante du peuple français, mais celui-ci avait été retoqué par le conseil constitutionnel. Et depuis, on n’avait plus parlé du peuple corse. Alors que là, pour le cas, c’est assez intéressant Macron a parlé d’une autonomie à la Corse et acte que cette région mérite un statut spécifique.

Cette prise de parole est l’aboutissement de dix-huit mois de discussions. En juillet l’assemblée corse a voté le texte « Autonomia » et les élus ont six mois pour travailler un texte avec le gouvernement. Il y a visiblement trois revendications fortes : la coofficialité de la langue, l’amnistie des prisonniers politiques et un statut de résident, n’est ce pas sur ces points que les discussions risque d’achopper ?

Alors, oui et non. Parce qu’il ne faut pas oublier, et cela peut courroucer certains élus, mais le président n’a pas à donner toutes les lignes. Son rôle dans la Ve République est de donner la ligne principale. C’est ce qu’il a fait dans le discours. Il a parlé d’un article spécifique, il a parlé de la langue. Et il est allé au maximum du possible que propose notre constitution. C’est-à-dire que la coofficialité de la langue, les nationalistes comme les autonomistes le savent depuis le début : il n’y a pas de possibilité d’insérer cela dans la constitution. La langue de la république est la langue française.

Ce qui est assez intéressant c’est que Macron reconnaît ce patrimoine linguistique, en même temps que ce patrimoine historique et géographique. Il invite à plus de corse en Corse. Et il espère que cela rentre dans l’espace publique. Mais ça, je ne sais pas vraiment ce que veut dire, si ce n’est une coofficialisation en demi-teinte. Idem pour le statut de résident. J’ai entendu le positionnement des nationalistes. Mais le droit français ne peut pas reconnaître ce statut car cela crée une inégalité entre ressortissants. Je crois que Macron est allé au maximum de ce qu’il pouvait faire en tant que président de la Ve, et gardien des institutions.

Dans le cadre de révision constitutionnelle, il faut une majorité des 3/5 des deux chambres réunies en Congrès, et cette majorité-là n’est pas possible sans les LR qui dominent le Sénat…

Ce qui est assez extraordinaire c’est que Les Républicains avaient dit que le Rubicon à ne pas franchir, c’était une autonomie du pouvoir législatif. Macron a parlé du pouvoir d’adaptation, donc plutôt du pouvoir déconcentré. Et le président a déjà passé le Rubicon concernant l’identité du peuple corse, la reconnaissance culturelle et historique. Ce qui m’a étonné c’est qu’il a rappelé que la Corse a été indépendante avec une constitution très moderne en 1755. Chose qui n’avait jamais été faite, si ce n’est par un Premier ministre qui était Monsieur Rocard.

Partant de là, il y a une reconnaissance de cette spécificité en tant que nation corse, pas forcément en tant que peuple. Il a aussi fait référence au fait que la Corse, pendant la Seconde Guerre mondiale, n’avait pas collaboré, avec cette idée de « Terre des justes ». Donc tout cela vise à démontrer qu’en Corse il y a un esprit républicain et que donc, même s’il y a autonomie, cela ne mettrait pas à mal nos principes et nos valeurs républicaines. C’est ce qui est intéressant dans ce discours. Pour une fois c’est tempéré, la question n’est plus politisée, elle est politique. Ce n’est plus un affrontement nationalistes-Etat, mais un problème lié au clivage centre-périphérie.

Va-t-on vraiment au-delà d’une simple « décentralisation plus plus » ou bien on enrobe une décentralisation plus avancée du terme d’autonomie pour satisfaire des revendications politiques ?

Je serais tenté de reprendre le discours de Gilles Simeoni. Il nous dit : s’il n’y a pas de reconnaissance de cette demande d’autonomie, il y a déni de démocratie. Il est vrai que c’est la première fois en France que sur plan régional il y a 70 % de gens qui ont voté pour un projet d’autonomie. Et je n’ai pas l’impression que le président Macron, un peu comme à l’époque des violences politiques, essaye de satisfaire les nationalistes et de contrôler leur violence en proposant des changements mais qu’il tente un projet de société. Et Gérald Darmanin, ministre aussi des Outre-mer a d’autres projets dans sa sacoche qui est le dossier polynésien et néo-calédonien.

Un mot peut-être sur Gilles Simeoni. Est-ce là un aboutissement de son parcours politique ? Une victoire ? Il a mis du temps à remporter sa majorité, à mettre les nationalistes au pas avec les élections de 2021. Pour l’heure sa victoire est-elle totale ?

Oui, d’autant plus que dès 2019, ça faisait partie du pacte proposé par Macron qui ne voulait pas d’une alliance entre nationalistes et indépendantistes. Et là, pour le coup on se retrouve dans un système nationaliste majoritaire porté par les autonomistes. Mais est-ce ça, sa victoire ? Sa victoire est celle de 2015, lorsqu’il a gagné la région, ce qui a fait de Gilles Simeoni un dépassement de l’image tutélaire du père, Edmond Simeoni.

En remportant la région, il dépasse alors Aléria (événement fondateur du mouvement indépendantiste contemporain en Corse, dont le père de Simeoni était l’acteur principal) ?

Voilà. Maintenant tout ce qu’il obtient c’est de plus. En 2014, Gilles Simeoni est une personne seule, sans parti politique qui va remporter la mairie de Bastia, puis la région et après construire son parti, Femu a Corsica. A l’époque, la seule légitimité qu’il avait c’était d’être le fils du père. Et c’est un peu triste parce que le frère d’Edmond Simeoni, Max, est mort il y a une dizaine de jours. C’était lui qui était vraiment l’intellectuel. Et lui aurait été vraiment intéressant à écouter. Donc la grande victoire, c’est 2015. En 2021, il a juste conforté sa victoire.

2015, c’est juste après que le FLNC ne dépose les armes et choisisse de jouer le jeu électoral. Est-ce que ce jour est aussi un peu celui de leur victoire ?

Quelque part oui. Parce que finalement l’union est possible. Après ce qui peut-être gênant, et en Corse on a toujours connu ces phénomènes-là surtout en période de négociations avec l’Etat, c’est que nous ne sommes pas à l’abri que des groupuscules ou des nébuleuses passent à l’action pour casser le processus.

Est-ce trop tôt pour parler du périmètre de cette autonomie ? Faudra-t-il attendre de voir ce qu’il y a dans les textes ?

Les indépendantistes vont-ils accepter l’idée de cette avancée et rester timorés sur tout ce qui est du pouvoir législatif en attendant la suite du processus ? Ou bien se retrouver avec un blocage. Je suis plus inquiet des six mois entre élus corses que du passage devant le congrès. Car une fois que le gardien des institutions, c’est-à-dire le président, passe lui-même le Rubicon je vois mal le Congrès le déjuger.

J’ai cru comprendre qu’il y aurait des transferts de compétences, mais pas tous. Par exemple en matière de foncier il y aurait une sorte de protection au niveau de la spéculation, mais sans statut de résident. Par contre un pouvoir d’adaptation avec le préfet qui permettrait d’aménager des sortes de lois qui tiendraient compte des singularités sur le plan du foncier ou de la spéculation immobilière.