Trois petits mois et puis s’en va. Nommée secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté le 4 juillet, Sonia Backès a présenté mercredi sa démission du gouvernement au président Emmanuel Macron, trois jours après sa défaite aux élections sénatoriales, a-t-on appris de source gouvernementale. La secrétaire d’Etat se présentait aux sénatoriales en Nouvelle-Calédonie sous l’étiquette Renaissance. La source gouvernementale n’a pas précisé si sa démission avait été acceptée.

Cette défaite surprise - elle était donnée favorite - est intervenue dans un contexte compliqué de discussions sur l’avenir institutionnel de l’archipel entre l’exécutif et les parties concernées. Elle a été battue sèchement par l’indépendantiste Robert Xowie.

Douche froide

Mi-septembre, de retour en Nouvelle-Calédonie après une semaine de discussions à Paris, le principal parti indépendantiste, l’Union calédonienne, a annoncé la suspension de ses rencontres avec l’Etat, fustigeant le projet du gouvernement. Une douche froide pour l’exécutif qui avait affiché pourtant sa satisfaction à l’issue de ce round de discussions.

Le fait de mettre autour d’une même table à Paris indépendantistes et « loyalistes », et cela pour la première fois depuis 2019, avait été perçu par Emmanuel Macron et son gouvernement comme un signe d’espoir d’un accord politique en vue d’une révision constitutionnelle en 2024. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin doit se rendre en Nouvelle-Calédonie fin octobre.