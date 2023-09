20h22 : « Nous n'allons pas augmenter les impôts », le président évoque une nouvelle aide Carburant.

Le chef de l'Etat annonce toutefois une nouvelle aide Carburant pour les plus modestes, « jusqu'à 100 euros par véhicule et par an ». C'est « limité mais beaucoup plus pertinent », car elle s'adressera aux « personnes qui travaillent et qui ont besoin de rouler », et n'ira pas au-delà de la moitié des Français qui gagnent le moins, a précisé le chef de l'Etat, expliquant avoir demandé au gouvernement de mettre au point ce dispositif.