Le roi Charles III a plaidé ce jeudi pour une nouvelle « Entente » avec Paris sur le climat lors d’un discours ovationné devant les parlementaires français au Sénat, avant de se rendre sur le chantier de Notre-Dame. Alternant prise de parole en français et en anglais, le roi Charles III, aux convictions environnementales affirmées, a proposé devant le Sénat que France et Royaume-Uni s’engagent autour d’une « Entente pour la durabilité » afin de répondre « plus efficacement » à « l’urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité ».

S’inspirant de l’Entente cordiale, un texte signé en 1904 par les deux pays pour aplanir leurs très fortes divergences de l’époque, le monarque, fleur rose à la boutonnière, a appelé à « relever les immenses défis du monde qui nous entoure », au 2e jour de sa première visite d’Etat en France.

Le Premier ministre britannique met un coup de frein sur les ambitions écologiques

Ces propos interviennent au lendemain de la décision du Premier ministre britannique Rishi Sunak de reporter plusieurs mesures phare de la politique climatique du Royaume-Uni. « J’ai confiance dans le fait que nous puissions adopter une approche plus pragmatique, proportionnée et réaliste pour atteindre la neutralité carbone, qui allège le fardeau sur les travailleurs », a déclaré mercredi Rishi Sunak lors d’une conférence de presse hâtivement organisée après que ses intentions ont fait l’objet de fuites dans les médias.

Ce discours du roi Charles III à la tribune du Sénat français, salué par une « standing ovation », était une première pour un souverain britannique. En 2004, sa mère Elizabeth II avait prononcé un discours dans la salle des Conférences du Sénat, devant députés et sénateurs réunis, mais pas dans l’hémicycle.