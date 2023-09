Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin est arrivé ce lundi soir à Rome, où il prévoit de délivrer un message de « fermeté » face aux traversées clandestines de la Méditerranée, après l’afflux de migrants sur l’île italienne de Lampedusa.

Le ministre est arrivé peu avant 19h30 au ministère de l’Intérieur italien pour y rencontrer son homologue Matteo Piantedosi, a constaté un photographe de l’AFP.

Proposer de l’aide « pour tenir la frontière extérieure »

« A la demande du président (Emmanuel Macron) je vais à Rome » afin de proposer de l’aide à l’Italie pour « tenir sa frontière extérieure », première porte d’entrée vers l’Europe en provenance d’Afrique du Nord, a-t-il déclaré ce lundi sur les médias Europe 1/Cnews.

Entre lundi et mercredi dernier, environ 8.500 personnes, soit plus que l’ensemble de la population de Lampedusa, sont arrivées à bord de 199 bateaux, selon l’agence des Nations unies pour les migrations.

Cette situation a mis les capacités d’accueil de l’île sous forte tension, généré une onde de choc politique en Italie et relancé l’épineuse question de la solidarité européenne en matière d'accueil et de répartition des demandeurs d’asile, pour soutenir les pays en première ligne de ces arrivées.

« Nous devons appliquer les règles européennes »

« Il ne peut pas y avoir comme message donné aux personnes qui viennent sur notre sol (européen) qu’ils seront accueillis quoi qu’il arrive », a toutefois souligné Gérald Darmanin, qui veut faire preuve de « fermeté ».

« Nous devons appliquer les règles européennes », a-t-il ajouté : la France pourra « accueillir » les personnes persécutées « pour des raisons politiques ». Mais dans « 60 % » des cas, ils « viennent de pays comme la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Gambie », où « il n’y a pas de question humanitaire ».

« Nous devons protéger les frontières extérieures de l’Union européenne et surtout tout de suite regarder les demandes d’asile et, quand elles ne sont pas éligibles, les renvoyer dans leur pays », a-t-il dit. Un message en direction du gouvernement italien de droite et d’extrême droite, dont la cheffe Giorgia Meloni a reproché dimanche à ses partenaires européens de manquer de solidarité envers l’Italie qui a accueilli sur son territoire près de 130.000 personnes depuis le début de l’année, près du double comparé à 2022 sur la même période.

Plan d’urgence

A Paris, on constate que Rome n’a à ce stade pas demandé de répartition des migrants et on veut convaincre Giorgia Meloni d’examiner les demandes d’asile en Italie tout en faisant pression sur les Tunisiens pour qu’ils contrôlent mieux les départs.

Sans attendre de réponse européenne, le gouvernement italien a approuvé ce lundi de nouvelles mesures destinées à endiguer les arrivées, notamment en créant davantage de centres de rétention pour les migrants déboutés de leur demande d’asile et en augmentant la durée maximale de cet enfermement, passant de quatre à dix-huit mois.

Venue dimanche à Lampedusa, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen y a présenté un plan d’urgence. Ce plan d’aide en dix points, destiné à gérer l’urgence des flux migratoires vers l’Italie, prévoit de mieux répartir les demandeurs d’asile entre les pays européens ou encore de faciliter les retours.

Il est censé conjuguer fermeté à l’encontre des passeurs et facilitation des voies légales d’entrée dans l’espace européen pour les candidats à l’exil éligibles à l’asile.

« Vieilles recettes »

Les partenaires européens de l’Italie, premier pays d’entrée dans l’UE sur cette route migratoire, doivent prendre leur part, a estimé dimanche la présidente de la Commission européenne. « La réponse doit être trouvée dans la coopération entre Européens » et « entre les Européens avec la Tunisie », a abondé lundi aux Nations unies la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna.

« De vieilles recettes que l’Union européenne ressert depuis des décennies et qui ont toutes échoué », ont déploré lundi dans un communiqué commun plus de 80 associations, dont des ONG de secours en mer. « Ce sont les nations qui décident (qui entre, N.D.L.R.) et ça ne peut pas être l’Union européenne », a de son côté fustigé Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale, sur TF1 en appelant à ériger « un mur juridique » contre l’immigration.

En France, les autorités anticipent un afflux massif de migrants à la frontière italienne, après les arrivées récentes et cherchent à se doter d’un « espace » de cent places d’enfermement supplémentaires aux locaux de la police aux frontières, à Menton. La Méditerranée centrale est la route migratoire maritime la plus dangereuse au monde : plus de 2.000 migrants y ont trouvé la mort depuis le début de l’année, selon l’organisation internationale pour les migrations.