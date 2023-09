De notre envoyée spéciale à Brétigny-sur-Orge (Essonne)

Il est comme ça, Fabien Roussel. Nature peinture. Une gouaille, des bons mots, des gros mots. Devant les journalistes ( « on m’a demandé mon avis sur l’IPA de l’Elysée, je me disais que Macron avait sorti les bières, mais non c’était l’Initiative Politique d’Ampleur ! ») comme dans les allées de la Fête de L’Humanité, qui s’est ouverte vendredi. Le leader communiste y fait des grands gestes, donne de vraies poignées de main, embrasse goulûment… On nous dit que ce n’est pas de la comédie, que c’est naturel. Mais organisé : avant sa première déambulation dans les allées de la Fête, Roussel branche bien son micro-cravate pour que les caméras du parti n’en manquent pas une miette. Y compris quand le responsable d’un stand végan de la Fête vient l’interpeller : « Oh j’adore ! », répond Roussel, toujours très maître de lui-même.

Personne n’est plus surpris : tout ça fait partie de l’identité politique de Fabien Roussel. Plus surprenant est sa sortie de rentrée demandant aux Françaises et aux Français de « passer à l’action » si le gouvernement n’agit pas très vite sur l’inflation. Le député du Nord a ainsi appelé à se rassembler devant les préfectures et pourquoi pas « les envahir », tout comme les centres commerciaux ou les stations-service. Comme après chaque déclaration choc, Fabien Roussel a relativisé, appelant à des rassemblements pacifiques. Le candidat de gauche préféré de la droite – et d’une partie de la gauche aussi, ne caricaturons pas – parce que prétendument plus respectable ou plus républicain qu’un Jean-Luc Mélenchon est-il en train de brouiller son image ?

« Moi j’écoute les gens ! »

Quand on lui demande s’il y a là un changement de stratégie, Fabien Roussel élude. « Je ne sais pas, quand j’étais jeune communiste j’étais déjà comme ça… » On est quand même loin du Roussel Fabien qui durant des mois n’a cessé de se démarquer de la stratégie mouvementiste de LFI. « Moi j’écoute les gens ! Nous devons être porteurs de leur colère et de propositions. » Ça alors ! Très littéralement ce que ne cesse de dire la France insoumise pour justifier sa stratégie souvent bruyante et tonitruante, sur la réforme des retraites mais pas seulement. « Oui, il faut hausser le ton et parler clair », a lancé le patron du PCF lors de son discours ce samedi matin à la Fête de l'Huma. Un ralliement à la stratégie du « on est là » de LFI ?

Manuel Bompard, le coordinateur du mouvement mélenchoniste, la décrivait ainsi il y a quelques mois : « Dès qu’on a une opportunité, on essaye de créer les conditions de la mobilisation. Parfois on est 300, parfois trois millions, mais on est là. » Dans l’entourage du secrétaire national communiste évidemment, on nie : « Les insoumis, ils font jamais ça sur la question sociale. Nous, c’est ce qu’on a voulu, c’est remettre le social au cœur de la rentrée. » Et la campagne contre la vie chère des insoumis à l’automne dernier, avec la marche du 16 octobre, critiquée notamment par les communistes et à laquelle ils ne se sont ralliés que du bout des lèvres ? A l’époque, ce n’était pas aux partis de créer les mobilisations sociales… « Moui non, mais ce n’était pas tout à fait la même chose », s’échappe le même proche du communiste.

Points durs à tous les étages

Si Fabien Roussel n’est plus « le-mec-de-gauche-respectable-pas-comme-Mélenchon », que lui reste-t-il ? Au PCF on estime que ce n’est plus vraiment le sujet : sa notoriété est faite, qu’il n’y a plus à chercher le clivage avec le reste de la gauche, mais avec le gouvernement, la droite et l’extrême droite. Bien sur dans son discours Fabien Roussel s’en est pris très frontalement au gouvernement : c’est quand même dans sa fiche de poste. La veille, devant les journalistes, le chef communiste avait surtout continué à insister lourdement sur les quelques différences programmatiques avec le reste de la gauche. Et là, tout est « point dur », « il n’y a pas de compromis possibles » : sur les réponses aux révoltes en banlieue, notamment. Sur le nucléaire, surtout.

Que les communistes – qui ont pourtant fait deux campagnes présidentielles avec Mélenchon malgré cette différence aujourd’hui indépassable – polarisent sur le nucléaire, ce n’est pas neuf. Mais face aux critiques qui font de lui le diviseur de la gauche contre l’extrême droite, on sent que Fabien Roussel tente de donner plus d’épaisseur au sujet : le nucléaire, c’est de l’énergie à bas prix, une énergie à bas prix, c’est plus de pouvoir d’achat, plus de pouvoir d’achat, c’est une manière de lutter contre le vote pour Marine Le Pen. Léger problème : Marine Le Pen est aussi ultra pro-nucléaire.

Quelles différences ?

Plus gros problème : quelles sont les autres vraies différences programmatiques avec le reste de la gauche ? Sur l’Europe, avec le PS et EELV, plus europhiles voire fédéralistes, on voit bien. Mais avec les insoumis, avec qui les eurodéputés et eurodéputées communistes - s’il y en a – siégeront ? Alpagué par des Jeunes de la Nupes (insoumis, socialistes, écologistes, Générations, mais pas communistes), qui réclament l’unité aux européennes, Fabien Roussel a appelé à respecter les différences, y compris stratégiques, mais a eu bien du mal sur le fond.

Devant un des jeunes militants, qui lui rappelait qu’il avait pendant dix ans partagé le même programme que Jean-Luc Mélenchon avec le Front de gauche, qu’il avait signé le programme partagé de la Nupes aux législatives de 2022 et qu’au fond, ils sont d’accord sur l’essentiel, le patron des communistes s’est contenté d’expliquer qu’il n’avait pas les mêmes priorités. Fabien Roussel a beau assurer à tout bout de champ qu’il met « le projet, les idées en avant », il apparaît quand même assez vite que ce sont souvent les mêmes que les autres à gauche.