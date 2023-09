Les jeunes de la Nupes, qui ont présenté la semaine dernière leur « programme commun » pour les élections européennes afin de « faire pression » sur leurs aînés, ont obtenu des organisations le principe d’une réunion commune pour discuter de leurs propositions, ont-ils annoncé vendredi.

Réclamant une liste d’union de la gauche aux Européennes, les jeunes insoumis, jeunes écologistes, jeunes socialistes et jeunes Générations avaient présenté mercredi dernier 166 mesures pour ces élections, et ont rencontré les responsables des quatre organisations pour les leur présenter.

Selon Aurélien Le Coq, co-animateur des jeunes insoumis, les chefs de partis ont accepté le principe d’une rencontre commune pour travailler sur ces propositions.

Rencontres avec les chefs de file

Après avoir rencontré Générations et LFI, très favorables à une liste commune, les jeunes ont rencontré jeudi Olivier Faure, le patron du PS, qui a répété qu’en cas de changement d’avis des autres partenaires de la Nupes, il serait « ouvert à une démarche de dialogue et de confrontation de projet », selon l’entourage du Premier secrétaire socialiste.

Du côté de la direction d’EELV, qui refuse une liste commune, les jeunes insoumis ont vu vendredi la secrétaire nationale Marine Tondelier et la cheffe de file pour les européennes, Marie Toussaint. Cette dernière a salué l’initiative et s’est dite « prête à discuter du fond des propositions avec les autres têtes de listes », selon son entourage.

Mais pas question pour elle de « rouvrir le débat sur une liste commune et de relancer la guerre des gauches », indique-t-on de même source.

Fabien Roussel interpellé

Pour Aurélien Le Coq, « on reste optimiste et on prend les choses dans l’ordre », a-t-il expliqué à l’AFP. « On verra ce que donneront les discussions, c’est déjà une grande avancée ». « Marie Toussaint se dit ouverte au dialogue et prête à participer à une discussion programmatique », s’est réjoui LFI dans un communiqué, saluant cette « très bonne nouvelle ».

Les jeunes communistes ne font pas partie de l’initiative, mais les jeunes de la Nupes ont interpellé vendredi le patron du PCF Fabien Roussel, hostile à une liste commune, lors de la Fête de l'Huma. « Nous avons le droit de défendre nos idéaux auprès des Français », a-t-il notamment défendu.

Dans une tribune publiée dans Libération, une quinzaine de députés de la Nupes se sont engagés à poursuivre l’initiative des jeunes.