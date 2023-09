De notre envoyée spéciale à Brétigny-sur-Orge (Essonne)

La grande rentrée médiatique de Fabien Roussel passe forcément par une déclaration tonitruante. Cette année, c’est son appel à « envahir » notamment « les préfectures » pour faire pression sur le gouvernement. Jeudi matin, dans L’Humanité puis sur France Info, le secrétaire national du Parti communiste français a en effet appelé la population à se rassembler devant les préfectures, et « les envahir même si nécessaire », pour demander à l’Etat « d’agir » face à la hausse des prix de l’alimentation, de l’énergie et des carburants. Plus tard, il a appelé à faire de même, par exemple, dans les stations-service.

Puis ce vendredi, devant les journalistes que les communistes ont réunis pour l’ouverture de la Fête de L’Humanité, Fabien Roussel a précisé son propos. Comme souvent après une déclaration qui crée la polémique, le communiste relativise un brin. « J’ai l’impression qu’avec ce gouvernement, si on ne mord pas un peu la ligne, on ne se fait pas entendre », explique le député du Nord, qui assume en quelque sorte avoir un peu forcé le trait. « J’ai l’impression qu’avec les réunions qu’ils veulent nous enchaîner, ils veulent nous endormir. Et moi, je ne me laisserai pas endormir ».

Fabien Roussel fait ici référence à la grande rencontre de Saint-Denis avec les chefs et cheffes de partis et Emmanuel Macron au début de mois, qui pourrait avoir une suite, et aux consultations que la Première ministre, Élisabeth Borne, fait ces jours-ci avec les partis représentés au Parlement. Les communistes doivent être reçus lundi.

Roussel justifie son appel à envahir les préfectures. « J'ai l'impression qu'avec ce gouvernement si on mord pas un peu la ligne… pic.twitter.com/jZ6ERlAOvG — Rachel Garrat-Valcarcel (@Ra_GarVal) September 15, 2023



« Des actes, tout de suite »

Fabien Roussel veut « des actes, tout de suite, pour le pouvoir d’achat ». Et s’il n’y en a pas « dans les semaines à venir (…), alors on passe à l’action. Oui, on appellera à des mobilisations, pacifiques, non violente. » Le leader communiste veut se faire le « relais de la colère » des gens, des locataires avec des régulations de charge massives, de celles et ceux qui payent leur essence plus de 2 euros de litre. « Le FN (sic) dit ''ça changera en 2027'', le Parti communiste français dit : ''ça changera en 2023''. »

Ces déclarations de jeudi, qui ont la couleur de celles des insoumis - que Fabien Roussel a tant critiqué sur la forme ces derniers mois -, ne sont pas passées inaperçues auprès de Jean-Luc Mélenchon. L’ancien candidat à la présidentielle s’est fendu d’un tweet, qu’on imagine goguenard sur les bords : « Cette initiative violente est purement personnelle. (…) Je crois donc qu’il ne serait pas raisonnable de s’y associer compte tenu de la violence qu’elle supposerait dans cette impréparation totale. » Réponse de Fabien Roussel : « J’ai trouvé que Mélenchon mollissait… » Le leader insoumis fera un passage à la Fête de L’Humanité ce vendredi soir, dans une ambiance qui s’annonce tendue.

Des invités surprise de la Nupes

Dans l’entourage du chef des communistes, on explique que cette sortie avait pour but de remettre les questions sociales au cœur de l’agenda médiatique. Et que c’est réussi. A moins que le PCF ne soit rappelé à la sempiternelle question de l’union de la gauche aux européennes qui se profilent. Au tout début de son déjeuner avec la presse, Fabien Roussel s’est fait alpaguer par les Jeunes de la Nupes. Ces jeunes insoumis, écolos, socialistes et Générations - mais pas communistes -, qui ont récemment publié 166 propositions communes pour une campagne unitaire en vue du 9 juin, réclament un rendez-vous au patron du PCF. Il n'a, d’après eux, pas donné suite, alors ils ont provoqué le destin.

Fabien Roussel alpagué par les Jeunes de la Nupes sur la liste unique aux européennes avant de déjeuner avec le journalistes à la Fête de l'Huma. pic.twitter.com/KUu1Glr8s2 — Rachel Garrat-Valcarcel (@Ra_GarVal) September 15, 2023



Dans un échange aigre-doux, mais cordial, Fabien Roussel leur a promis de lire leurs propositions. « C’est des méthodes de jeunes, j’ai fait la même chose quand j’étais Jeune communiste », a conclu le député du Nord quand son entourage, agacé, avait fini de faire sortir ces quelques invités surprises.