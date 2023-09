De notre envoyée spéciale à Strasbourg (Bas-Rhin)

Au Parlement européen, on ne ménage pas ses efforts pour faire du « discours sur l’état de l’Union » (la prise de parole annuelle de la présidente de la Commission européenne devant l’assemblée) un évènement politique important. Ce mercredi, il y a donc foule dans l’équivalent local de la salle des Quatre Colonnes, où politiques et journalistes se rencontrent sous les grands projos qui inscrivent sur les murs « State of the Union ». Cas particulier : il s’agit du dernier discours d’Ursula von der Leyen avant les élections européennes de juin. Peu de projets peuvent donc être vraiment lancés, il s’agit surtout de faire le bilan des grands chantiers engagés depuis 2019.

Le discours de l’ancienne ministre de la Défense allemande est empreint d’une certaine euphorie européenne. « Lorsque je me suis présentée à vous, en 2019, avec mon programme pour une Europe verte, numérique et géopolitique, certains, je le sais, avaient des doutes ». Même s’il reste bien des dossiers ouverts, l’Europe a fait des pas de géants ces dernières années sur des dossiers longtemps bloqués comme la mutualisation des dettes où la diplomatie. « C’était avant que le monde ne bascule dans une pandémie mondiale et qu’une guerre brutale ne frappe le sol européen », ajoute « VDL », comme on dit ici. Lucide sur le fait que ces pas de géants ont été réalisés au pied du mur de crises inédites.

Câlinothérapie

Ce satisfecit fait grincer quelques dents parmi les eurodéputés français, le plus souvent dubitatifs sur le bilan de la commission von der Leyen : « Il y a une forte déconnexion entre l’autosatisfaction du discours et la réalité », cingle l’élu LR François-Xavier Bellamy. Alors que la « majorité von der Leyen » s’appuie sur les libéraux conservateurs du Parti populaire européen (où siège LR), les socialistes et les libéraux centristes de Renew (où siègent les macronistes), seul ces derniers semblent réellement assumer ce bilan.

Stéphane Séjourné, président du groupe et patron de Renaissance, partage une bonne partie de ce satisfecit. A l’exception des questions de liberté et d’Etat de droit, sur lesquelles il aimerait voir l’Europe taper davantage sur les doigts de pays qui virent « illibéraux ». Séjourné s’insurge notamment du traitement réservé en enfants de couples lesbiens en Italie, qui voient leur Etat civil modifié…

Vient le plat de résistance du discours : le Pacte vert pour l’UE - mais ici tout le monde dit « Green deal ». L’adoption de cet ambitieux programme pour la transition écologique européenne coince, car le groupe du PPE (le plus gros de l’assemblée) le trouve trop contraignant, notamment pour les entreprises, par exemple sur la réduction des pesticides. Ursula von der Leyen assure « garder le cap », mais se lance dans une sorte de câlinothérapie de la droite en promettant des « dialogues » avec les industriels et « moins de polarisation » avec les agriculteurs. Le lancement d’une enquête sur le dumping chinois sur les véhicules électriques peut être aussi interprété dans ce sens.

« Un discours sur l’état du PPE »

Aussi, alors que le chapitre « restauration de la nature » est l’un des plus disputés du paquet vert, la défense de la biodiversité par Ursula von der Leyen se veut surtout patrimoniale. Elle vante les tourbières et zones humides d’Europe centrale, « l’Europe riche en forêts », la Baltique « plus grande mer saumâtre du monde », la mer des Wadden aux Pays-Bas, « inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco » pour son « habitat unique, qui abrite des espèces animales et végétales rares »… Tout ça pour arriver à un clin d’œil un brin identitaire sur sa droite : « La destruction de cette nature nous fait perdre non seulement nos moyens de subsistance, mais aussi notre sentiment d’appartenance. »

La députée LFI Manon Aubry résume : « C’était moins un discours sur l’état de l’Union qu’un discours sur l’état du PPE. » Elle note d’ailleurs que les mots « business » et « compétitivité » ont été prononcés plusieurs fois, quand « inflation » et « pauvreté » en ont été absents. « Elle nous a bien rappelé qu’elle était de droite, juge l’écologiste David Cormand. D’ailleurs on a bien vu que Manfred Weber [président du groupe PPE] avait aimé ! ». Il voit dans ce discours une sorte de « tournant de la rigueur » environnemental. Las, le principal destinataire du discours, le LR François-Xavier Bellamy, qui fait office de cas particulier dans le PPE, reste « amer », malgré « une petite inflexion qu’on attendait depuis longtemps ».

La campagne européenne en vue

Dans son discours, Ursula von der Leyen ne laisse rien filtrer de ses ambitions à la tête de la commission après les prochaines élections. Mais le débat qui suit repose les enjeux de la prochaine campagne. Depuis des mois, les eurodéputés et eurodéputées françaises de gauche alertent sur le risque d’une majorité absolue issue d’une alliance de la droite et de l’extrême droite après juin 2024. Aujourd’hui, ces trois groupes (grosso modo : les libéraux conservateurs du PPE, l’ECR, soit l’extrême droite plutôt de l’est de l’Europe, et l’ID, soit l’extrême droite plutôt de l’ouest de l’Europe) représentent un peu plus de 43 % des sièges, et les trois groupes de gauche (socialistes, écologistes, gauche radicale) 36 %. Le reste est réparti entre les libéraux centristes, où siègent les macronistes (15 %), et les non-inscrits (6 %).

La présidente du groupe socialiste, l’Espagnole Iratxe García Pérez, voit dans cette possible alliance « un risque énorme ». Et s’en prend vigoureusement, le pointant du doigt, à son collègue du PPE l’Allemand Manfred Weber, membre de la majorité sur laquelle s’appuie la commission. Elle dénonce un double discours : « Vous faites une erreur historique. Vous ne pouvez pas en appeler à la ''majorité von der Leyen'' et chercher d’autres majorités dans cette chambre ».

Dans son dernier speech avant de quitter le Parlement, le charismatique coprésident du groupe Vert, le Belge Philippe Lamberts, rappelle que l’UE est d’abord une « communauté de valeurs » : démocratie, libertés, Etat de droit… Et en appelle à Ursula von der Leyen, elle-même issue du PPE : « Ne laissez pas le parti de Robert Schumann [un des pères fondateurs de l’Union] s’éloigner de ses valeurs fondamentales. » Mais gageons que ces thèmes transnationaux ne seront pas forcément au premier plan de la campagne européenne française, en amont du 9 juin.