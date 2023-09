Les réponses commencent à arriver à l’Elysée à la suite du courrier d’Emmanuel Macron envoyé aux chefs de partis et présidents d’Assemblée après la rencontre politique du 30 août à Saint-Denis. Dans sa lettre, Yaël Braun-Pivet se dit pour sa part favorable à la mise en place d’un « véritable statut de l’élu ».

« Je crois que l’attractivité de la vie publique est une priorité démocratique et qu’à ce titre la mise en place d’un véritable statut de l’élu est nécessaire », écrit en effet la présidente de l’Assemblée nationale, dans ce courrier daté du 11 septembre.

Une mission sur la lutte contre les violences contre les élus

Yaël Braun-Pivet renvoie aux travaux parlementaires qui ont pu être réalisés, notamment le rapport sur l’évaluation de l’impact de la loi organique et de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique dont elle était co-rapporteure avec Philippe Gosselin en 2021. Une mission a par ailleurs été confiée aux députés Sébastien Jumel (PCF) et Violette Spillebout (Renaissance) portant sur le statut de l’élu et la lutte contre les violences contre les élus, rappelle-t-elle.

Elle proposera en outre aux présidents de groupe de l’Assemblée de reprendre les travaux institutionnels lancés au printemps et interrompus par la bataille sur la réforme des retraites.

La présidente de l’Assemblée nationale se redit favorable à la mise en place d’une dose de proportionnelle aux élections législatives, un « sujet prioritaire, à même d’être porté à la fois par (la) majorité et par plusieurs groupes d’oppositions », et rappelle qu’elle est pour l’organisation d’un ou plusieurs référendums, par exemple sur la création d’un service national universel ou la fin de vie.

Ces deux thèmes ne nécessitent pas de modifier constitutionnellement le recours au référendum (article 11 de la Constitution), mesure suggérée par le chef de l’Etat et sur le fond de laquelle Yaël Braun-Pivet ne se prononce pas.