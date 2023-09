La relation entre le gouvernement et le Conseil d’orientation des retraites est glaciale. Preuve en est, l’exécutif cherche à faire remplacer son président, Pierre-Louis Bras. Plusieurs personnalités ont été sollicitées au printemps et peu avant la coupure estivale, annonce le journal Le Monde. Le quotidien précise que le départ du président du COR n’est pas encore acté mais la velléité du gouvernement de tourner la page Pierre-Louis Bras n’est pas surprenante.

Depuis sa mise en place au forceps de sa réforme des retraites, le gouvernement s’est déchaîné sur l’organisme pour ses analyses assassines. En janvier dernier, Pierre-Louis Bras, a assuré que les « dépenses ne dérapaient pas » et qu’il n’y avait pas d’urgence à réformer le système de retraite français. Interrogé devant l’Assemblée nationale en juillet, il a aussi pointé du doigt le fait que la réforme du gouvernement allait entraîner « plus de dépenses » à partir de 2050 en raison de « pensions plus élevées ».

Grogne entre l’exécutif et le COR

Pierre-Louis Bras est à la tête du Conseil d’orientation des retraites depuis 2015. Cet organe est chargé de produire un rapport sur le système de retraite par répartition français, chaque année. Pour le remplacer, le gouvernement aurait contacté au moins quatre personnes, dont Eric Aubry, conseiller spécial de Gérard Larcher (LR).

Après l’intervention de Pierre-Louis Bras en janvier dernier, lors de laquelle il a assuré que les dépenses ne « dérapaient pas » même si le COR prévoyait des déficits durables, la Première ministre s’est agacée de ses prises de parole. Élisabeth Borne a ainsi estimé qu’il était « peut-être » amené à avoir une « position assez personnelle sur les travaux » de l’organe qu’il préside, lors de vœux à la presse le 23 janvier dernier.

« Ses prévisions changent tout le temps »

Après la sortie du rapport au printemps, qui s’inquiétait que le système de retraites ne soit toujours pas à l’équilibre en 2030 malgré la réforme, c’est le ministre de l’Economie qui est montée au créneau. « Vous voyez bien que ses prévisions changent tout le temps », a fustigé Bruno Le Maire.

Fait rare, le COR s’est fendu d’un communiqué pour affirmer « qu’il n’y a pas de révision substantielle entre les projections de 2022 et celles de 2023 ». Pierre-Louis Bras a d’ailleurs répété que « les dépenses de retraite ne dérapent pas », comme il l’avait fait en janvier lors d’une audition, devenue fameuse, devant les députés. Son éventuelle éviction à la tête du COR s’inscrit donc dans un contexte de fortes tensions avec le gouvernement.