C’est une image que l’on n’avait pas revue depuis un moment. Et qu’on ne s’attendait pas à revoir là. Le 25 août dernier, aux Amfis de la France insoumise, près de Valence, Ségolène Royal vient de longuement répondre aux journalistes, et autour d’elle s’agglutinent quelques militants insoumis. Plutôt jeunes, clairement pas l’âge d’avoir vraiment connu 2007. Heureux de sa proposition de mener une liste d’union de la gauche aux européennes. L’ancienne ministre ne rechigne pas à engager la discussion. A ses grandes heures, entre 2007 et 2011, on a connu Ségolène Royal en permanence entourée d’un aréopage, un peu magnétisé. Elle qui fait ses débuts cette semaine chez Cyril Hanouna n’est plus au premier rang de l’actualité politique depuis qu’elle a quitté le ministère de l’Ecologie, en mai 2017, mais force est de constater que ce magnétisme existe toujours un peu.

Il est vrai que chez les insoumis, cela peut surprendre au premier abord. C’est oublier que le « ségolénisme » était politiquement un peu « attrape-tout ». Une sorte de parti personnel à la Macron ou à la Mélenchon avant l’heure. La meilleure preuve, on l’obtient en regardant la liste de ses soutiens lors de la primaire socialiste de 2006, du congrès du PS de 2008, ou encore - un peu - de la primaire citoyenne de 2011. Ils sont aujourd’hui disséminés chez les macronistes, les écolos, les insoumis… Et au PS ? « Je crois qu’il n’y a plus de mouvement constitué autour d’elle… » lâche pudiquement une ancienne ministre « pas nostalgique ». « Ceux qui sont au PS ont plutôt coupé avec elle. Le canal historique n’est plus vraiment ségoléniste. Mais il en reste, ici où là… », note tout de même un cadre local du parti.

Du flair politique

Un nom revient avec insistance : celui du député PS de Mayenne Guillaume Garot. Il apparaît d’ailleurs sur les photos de Ségolène Royal prises aux universités d’été du PS, fin août. Contacté, il n’a pas répondu à 20 Minutes. Mais il y a quelques mois, il était toujours très affable sur l’ancienne ministre, considérant que son dernier livre méritait d’être regardé « sans condescendance ». Les très rares personnes qui se revendiquent encore de Ségolène Royal semblent justement en partie traumatisées car cette « condescendance » dont ils considèrent être depuis longtemps les victimes. Et d’ailleurs, n’y en a-t-il pas un peu quand un ancien soutien persifle : « Quand j’ai vu les papiers sur les Amfis, j’ai cru que c’était des photos d’archives… Mais non, derrière elle, c’est toujours les mêmes… »

L’une d’elles, qui préfère ne pas apparaître trop clairement pour des raisons professionnelles, rejette même le mot de « ségoléniste » : « A un moment, c’est devenu péjoratif. Moi, je suis une amie de Ségolène Royal. » Elle loue toujours le « pif » de l’ancienne présidente du Poitou-Charentes : « Même quand de prime abord, tu n’es pas d’accord avec elle, quelque temps plus tard, il est toujours clair qu’elle avait raison. Elle est juste un peu trop en avance… Regardez les drapeaux tricolores et La Marseillaise. Aujourd’hui, il y en a dans tous les meetings de gauche, y compris chez Mélenchon. »

Les souvenirs de 2007

Le problème, c’est qu’il est à géométrie variable, ce « pif » : sans doute au point quand elle décomplexe le vote utile à gauche pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. Beaucoup moins sur l’Ukraine, quand elle met en doute les crimes de guerre russes documentés. « En vérité, ça a toujours été le cas, rappelle un collaborateur de cabinet qui lui doit sa passion pour la politique. Je me souviens de la fois où elle est allée à Dakar, pour s’excuser du discours que Sarkozy y avait fait sur l’homme africain qui ne serait pas assez rentré dans l’Histoire. C’était brillant ! Mais quinze jours après, elle s’excuse pour un autre truc de Sarkozy et elle est ridicule. » Lui, comme d’autres à qui a pu parler 20 Minutes, ne se réclameraient plus de Ségolène Royal.

Le plus souvent, il reste une certaine affection pour l’ancienne finaliste de la présidentielle. Sur son « pif », mais pas que. Comme Nicolas Cadène, présent dès 2007 dans le sillage de Jean-Louis Bianco, son codirecteur de campagne d’alors. Il est aujourd’hui plus proche d’EELV, dont il a été le candidat aux législatives de 2022 dans le Gard : « C’est une femme un peu meurtrie, qui en a pris plein la gueule. » De 2007, il garde un souvenir ému : « Elle a mené une campagne incroyable. Il y avait de l’envie, beaucoup de monde. Ça l’a chauffée énormément. Il faut dire qu’elle a vraiment suscité quelque chose à l’époque. Elle a su redonner confiance dans la politique à des gens qui en étaient éloignés. » S’il ne se reconnaît plus « ségolèniste », Nicolas Cadène assure « avec beaucoup appris d’elle ».

Une arrivée chez Hanouna qui rebute

D’autres sont plus durs mais préfèrent garder le off « pour ne pas lui faire de peine » : « Ça fait quelques années qu’elle aurait dû changer de registre. Qu’elle fasse autre chose, mais elle a ça dans le sang. » Après ses déclarations sur l’Ukraine, c’est donc son arrivée dans l’émissionTouche pas à mon poste qui rebute franchement les anciens « ségolénistes ». « Elle croit qu’elle va leur apporter la contradiction, mais ça ne va pas marcher, croit un élu socialiste. C’est inadmissible et je lui ai dit. » Son entourage assure qu’elle ne sera pas une chroniqueuse comme les autres, et que c’est Hanouna qui la harcèle depuis des mois pour qu’elle intègre l’émission. Une émission au public populaire, avec lequel elle avait bien connecté pendant les grandes années.

« C’est toujours le cas !, clame son amie citée plus haut. Elle croise des jeunes qui étaient à la maternelle en 2007 qui lui disent qu’ils aiment la politique grâce à elle, elle prend des selfies. » Ségolène Royal bénéficie, à n’en pas douter, d’une forte notoriété encore aujourd’hui. Mais ça ne suffit pas, et elle a déjà payé pour voir : « Pendant la primaire de 2011, quand on faisait du porte-à-porte dans les quartiers populaires, c’était la seule que les gens connaissaient, de loin, remarque une petite main de la campagne à l’époque. Mais ils ne sont pas venus voter. » Idem lors de son humiliation lors des législatives de 2012 à La Rochelle. Son mantra « mais les gens me connaissent » n’avait pas suffi face à un simple apparatchik local… ancien ségoléniste.

« Ils ont dit du mal d’elle ? », s’inquiète son amie, qui voit beaucoup d’ingrats et d’ingrates chez les « bébés Ségolène » qui ont grandi. « Mais vous verrez, si pour les européennes ça marche, ils reviendront », ajoute-t-elle. Est-ce si sûr ? Formidable machine à aimanter, le ségolénisme a aussi largement réussi - la législative rochelaise de 2012 l’a notamment prouvé - à transformer certains de ses soutiens les plus fervents en ses plus féroces ennemis.