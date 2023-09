C’est un des livres événement de la rentrée : les économistes Julia Cagé et Thomas Piketty se risquent à l’analyse électorale de longue durée dans Une histoire du conflit politique, une somme de plus de 800 pages, au Seuil. Un travail d’autant plus impressionnant que, contrairement à d’autres pays, il est très difficile en France de trouver les données électorales en masse sur une longue période, celles-ci n’étant le plus souvent pas du tout centralisées.

Aussi, ils ont décidé de publier leurs données gratuitement sur Internet, sur le site unehistoireduconflirpolitique.fr. Une aubaine pour toutes les passionnées et passionnés de data électorale frustrés. 20 Minutes s’y est plongé pour confirmer, ou pas, quelques idées reçues électorales.

Jospin a perdu en 2002 car les classes populaires l’ont lâché

Le 21 avril 2002, Lionel Jospin, Premier ministre socialiste sortant, est éliminé de la présidentielle dès le premier tour. C’est une énorme surprise : pour la première fois, un candidat d’extrême droite, Jean-Marie Le Pen, affrontera le candidat de droite, Jacques Chirac, président sortant. La campagne chaotique du candidat Jospin, jugée trop centriste, est pointée du doigt. Tout comme sa politique pendant cinq ans, jugée parfois trop accommodante avec le néolibéralisme naissant. Bref, le PS a laissé tomber les classes populaires.

Les votes Jospin en 1995 et en 2002. - Julia Cagé et Thomas Piketty (2023) : Une histoire du conflit politique. Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, Paris, Le Seuil.

Quand on explore les données, c’est assez contre-intuitif, mais on s’aperçoit que le vote Jospin de 2002 est relativement plus populaire et moins bourgeois que le vote Jospin de 1995. En 2002, les 10 % des communes aux revenus les plus faibles ont voté 12 % de plus Jospin que le reste du pays ; c’était seulement 2 % de plus en 1995.

On touche néanmoins ici à une limite de l’analyse de Cagé et Piketty. Si Lionel Jospin a surperformé dans les communes aux revenus les plus pauvres, qu’est-ce qui nous dit que ce sont les plus pauvres de ces communes qui ont soutenu le candidat socialiste ? C’est une probabilité, pas beaucoup plus. Aussi, tout est relatif : Lionel Jospin a beau avoir mieux réussi en 2002 dans ces communes très pauvres par rapport à sa moyenne nationale (16 %), il n’en reste pas moins qu’en 2002, globalement, il y a eu moins de voix pour lui qu’en 1995 (23 %), dans ces communes pauvres y compris.

Le vote d’extrême droite a toujours été un vote populaire

C’est le récit ambiant : l’extrême droite, c’est le vote populaire, ouvrier. Et c’est vrai, aujourd’hui, Marine Le Pen – comme son père, sur la fin de sa carrière – semble davantage séduire les plus pauvres que les plus riches… même si les plus riches préfèrent de loin Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, ce qui permet de relativiser. Mais cela n’a pas toujours été ainsi. En fait, cela dépend quand, et cela dépend qui.

Les candidatures d'extrême droite depuis 1965. - Julia Cagé et Thomas Piketty (2023) : Une histoire du conflit politique. Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, Paris, Le Seuil.

Lors de la première présidentielle au suffrage universel direct de la Ve République, en 1965, l’avocat d’extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignacourt obtient un peu plus de 5 % des voix. Certes, il surperforme dans les 10 % des communes les plus pauvres, mais il obtient surtout 60 % de plus que sa moyenne dans le top 1 % des communes les plus riches.

Son directeur de campagne, un certain Jean-Marie Le Pen, n’obtient lui que 0,75 % en 1974. Il sousperforme dans les 60 % des communes les plus pauvres, et surperforme dans les 40 % des communes les plus riches.

Tout change lors des législatives de 1986 et de la présidentielle de 1988. Peu à peu, le vote Le Pen devient un vote de classes moyennes, puis, jusqu’en 2022, un vote clairement populaire. Le vote Zemmour est lui diamétralement opposé : il double presque son score dans les communes ultra-riches.

Mélenchon, il est plus fort dans les classes moyennes supérieures que chez les classes populaires

En clair : le vote pour Jean-Luc Mélenchon serait surtout « bobo », c’est-à-dire « bourgeois bohème », à l’aise financièrement mais avec des idées de gauche. C’est notamment ce qu’on peut se dire quand on regarde les scores du candidat insoumis, surtout en 2022, dans l’hypercentre des grandes métropoles, ou l’est parisien.

Des scores importants et même inattendus à ce niveau. Sauf que les centres-villes ne sont pas, ou plus, toujours les quartiers les plus aisés des grandes villes. Et c’est oublier que les banlieues populaires, comme la Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, ont aussi massivement voté Mélenchon.

Les votes Mélenchon en 2012, 2017 et 2022. - Julia Cagé et Thomas Piketty (2023) : Une histoire du conflit politique. Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, Paris, Le Seuil.

Les données récoltées par Cagé et Piketty sont très claires : plus le revenu moyen de la commune est faible, plus le vote pour Jean-Luc Mélenchon est fort. Et ça se reproduit quasiment à l’identique en 2012, en 2017 et 2022.

Le vote écolo est un vote bourgeois

Tiens, le vote « bobo » pour les candidats et candidates écologistes, c’est un autre cliché qui a la peau dure. Seulement celui-ci, il faut bien reconnaître qu’il a du vrai. Pour le premier candidat écologiste à la présidentielle, René Dumont, en 1974, c’est même caricatural : là où il est le plus faible, c’est dans les communes au revenu moyen le plus faible, et là où il est le plus fort, c’est dans les communes au revenu moyen le plus élevé.

Les candidats écologistes depuis 1974. - Julia Cagé et Thomas Piketty (2023) : Une histoire du conflit politique. Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, Paris, Le Seuil.

Après lui, tous les candidats écologistes vont adopter une courbe très similaire, à une grosse exception près : le vote écolo s’effondre dans les communes très riches. Au point que tous les candidats écolos sousperforment chez les ultra-riches. Sauf, sauf, Yannick Jadot, en 2022. Au global, on peut plutôt parler d’un vote de classes moyennes, classes moyennes supérieures.

Chirac avait un vote moins bourgeois que Giscard, Barre ou Balladur

L’image de Jacques Chirac qu’ont les gens nés, comme l’autrice de cet article, entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, a été largement influencée par Les Guignols de l’info. Un Chirac marrant, « sympatoche », gentiment opportuniste, toujours prêt à tâter le cul des vaches et dispo pour une tête de veau arrosée d’une bière. Alors, Chirac, un candidat de droite « populaire » ? Comparons avec ses challengers de droite de 1981 (Valéry Giscard d’Estaing), 1988 (Raymond Barre) et 1995 (Édouard Balladur).

Les différences des votes Chirac/Giscard en 1981, Chirac/Barre en 1988 et Chirac/Balladur en 1995. - Julia Cagé et Thomas Piketty (2023) : Une histoire du conflit politique. Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, Paris, Le Seuil.

Certes, dans les 10 % des communes au revenu moyen le plus faible, Jacques Chirac, sans surperformé, est systématiquement meilleur que ses adversaires d’alors. Mais c’est à peu près tout. Ensuite, c’est beaucoup moins clair. Surtout, dans les communes du top 1 % les plus riches, Chirac superforme toujours plus que ses adversaires. Beaucoup plus même que Giscard (73 % de plus que sa moyenne, contre 49 % pour Giscard) et Barre (117 % de plus, contre 54 % de plus), un peu plus que Balladur (73 % de plus, contre 72 % de plus).

La Côte d’Azur a toujours été de droite

Sur la Riviera, c’est bien connu, les revenus des habitants et habitantes sont ultra-élevés, on y vote très largement à droite, et même à l’extrême droite. Et c’est… vrai. On n’a élu aucun député de gauche au XXIe siècle ni dans le Var, ni dans les Alpes-Maritimes. Seulement, ça n’a pas toujours été ainsi. Entre 1936 et la fin des années 1950, il n’y avait pas que la peau des touristes qui était rouge sur le littoral. A cette époque, le Parti communiste était particulièrement puissant dans les Alpes-Maritimes, y compris sur la côte. Le PCF, profitant du prestige de la Résistance, a même dirigé le département dans l’immédiat après-guerre, jusqu’en 1947.

C’est une autre possibilité du site de données du livre de Julia Cagé et Thomas Piketty : de très nombreuses cartes mettent en évidence les zones de force de chaque parti ou chaque bloc, et leurs évolutions. Entre 34 et 36 % à Cannes, Antibes, Fréjus, Grimaud et Saint-Raphaël. De 38 à 40 % à Toulon, Saint-Tropez, Cogolin, Mandelieu, Nice et Villefranche. Encore plus à Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Vallauris, Sainte-Maxime. Ce sont les scores communistes lors des législatives de novembre 1946. Enorme vu depuis 2023. Enorme à l’époque, où la moyenne nationale du PCF n’est « que » de 28,3 %, son record jamais égalé depuis. Le parti, toujours très fort sous la IVe République, continuera de régulièrement surperformer sur la Côte d’Azur jusqu’à la fin des années 1950. Sous la Ve République, ça sera une autre histoire. En 2022, Fabien Roussel dépasse rarement les 1,2 % dans ces mêmes communes : deux fois moins que sa moyenne nationale (2,3 %).