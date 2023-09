En politique, les lapsus sont souvent cruels. Christian Estrosi recevait il y a peu Edouard Philippe pour un « festin nissart » dans sa ville. Au micro, devant 6.000 personnes, le maire de la capitale azuréenne et vice-président d’Horizons souhaite dire un petit mot pour son invité. « Mon ami, Edouard Balladur… », lâche-t-il, avant de se prendre le visage dans les mains.

La boulette fait rire le public et l’intéressé, mais n’est peut-être pas si anodine. Car l’actuel maire du Havre reste très populaire auprès des Français et caracole en tête des sondages pour la future présidentielle, comme un certain… Edouard Balladur, avant sa défaite en 1995. Alors, au moment où l’intéressé fait sa rentrée avec la parution d’un ouvrage mercredi et les journées parlementaires d’Horizons, jeudi et vendredi à Angers, ses soutiens mettent en garde contre l’étiquette de favori.

« L’erreur serait de croire que c’est déjà gagné »

Edouard Philippe n’est certes pas encore assis sur le trône, mais il bénéficie d’un coussin favorable depuis son départ de Matignon, à l’été 2020, après six mois de crise du Covid-19. « Quand il a quitté le poste de Premier ministre et qu’il a lancé Horizons l’année suivante, on nous disait ''c’est une bulle d’air, le soufflé va rapidement retomber ! '' Trois ans plus tard, son socle est toujours aussi solide », loue Frédéric Valletoux, député de Seine-et-Marne et porte-parole Horizons. « Il reste dans le cœur des Français, sa parole est écoutée et attendue. Beaucoup aimeraient avoir cette cote d’amour dans la majorité… »

Alors que Gérald Darmanin et d’autres tentent aussi de se tracer un chemin pour incarner l’après Macron, la forte popularité d’Edouard Philippe est un atout non négligeable. Selon un sondage Elabe publié fin août, il est perçu par les Français comme le meilleur successeur possible du président de la République (31 %), loin devant Bruno Le Maire (16 %), Gérald Darmanin (12 %) ou encore Gabriel Attal (11 %). Dans un sondage OpinionWay, publié le 3 septembre, le même homme écrase le match dans l’optique d’un rassemblement de la droite et du centre face à ses concurrents. « Pour gagner en 2027, il faudra que le camp présidentiel soit uni. Dans ce contexte, les sondages produiront un effet de sélection », confirme Mathieu Lefèbvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Qui ajoute : « Pour l’instant, il a un temps d’avance. Et il ouvre des débats, comme sur l’école ou l’immigration, il ne se contente pas d’attendre 2027. L’erreur serait de croire que c’est déjà gagné ».

Philippe et le « syndrome Juppé »

Sur ce point, Edouard Philippe est un chat déjà échaudé. Pour l’élection présidentielle de 2017, son mentor Alain Juppé a été, pendant deux longues années, donné gagnant dans les enquêtes d’opinion. Mais l’ex-maire de Bordeaux et sa « Juppémania » ont finalement été balayés à la primaire des Républicains en fin d’année 2016 par François Fillon, au grand dam de son porte-parole de l’époque. « Il était aux premières loges, il s’en souvient très bien. Il a parfaitement en tête qu’il ne faut pas organiser son calendrier en fonction des sondages, même si le contexte était bien différent dans le cadre d’une primaire interne », évacue Frédéric Valletoux. « On a de la chance, il a cette expérience. Il sait que le sondage ne fait pas l’élection de demain », abonde l’ex-députée Cendra Motin, référente Horizons en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le risque serait donc de trop se reposer sur cette popularité et de ne prendre aucun risque, à l’image de la campagne d’Alain Juppé en 2016. « Un juppéiste, ça ne gagne jamais. Parce que ça a l’aversion du risque. Le juppéisme est une épicerie de province, raille le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont. J’ai grandi à l’école Sarko, la politique c’est le risque, l’aspérité. Il faut de l’amour, de la haine, il faut du corps. Le problème, c’est que Philippe est trop lisse. Citez-moi une prise de parole qui sorte du lot ? » Depuis trois ans, l’ancien chef du gouvernement reste plutôt en retrait du débat public, mis à part quelques piques sur les retraites ou la dette publique.

« La stratégie est de parler à bon escient pour garder l’oreille des Français. Il a décidé de ne pas hurler avec les loups et ne pas s’abîmer dans les polémiques, beaucoup pourraient d’ailleurs s’en inspirer », rétorque Cendra Motin.

Jusqu’ici, la stratégie semble fonctionner, rappelle avec prudence Frédéric Dabi. « Il garde une solide popularité, ce qui est rare pour un ancien Premier ministre. Il n’a pas été pénalisé par les "gilets jaunes", les 80 km/h, le Covid-19, ni sur sa défense de la retraite à 67 ans par exemple », rappelle le politologue et directeur général Opinion de l’Ifop. Mais « cette étiquette de favori ne veut pas dire grand-chose. L’histoire des présidentielles a d’ailleurs montré que des favoris peuvent perdre autant que l’emporter ».