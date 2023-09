Au palais de l’Elysée,

La Macronie est un monde parfois très opaque. Emmanuel Macron conviait Elisabeth Borne et l’ensemble de son gouvernement ce mercredi matin, à l’Elysée, pour un séminaire plutôt inhabituel dans la foulée du Conseil des ministres. L’objectif : débriefer les 12 heures de réunion infligées la semaine dernière aux responsables des principaux partis politiques à Saint-Denis. Une rencontre à huis clos, sans médias ni conseillers, censé débloquer la crise politique dans le pays.

Dans la salle de presse du palais, ce mercredi midi, les journalistes patientent sous une chaleur écrasante pour en savoir plus. Mais la conférence de presse d’Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, est sans cesse retardée. « Peut-être que le président a perdu ses notes… », ironise un journaliste. Et si cette longue attente était le signe que quelque chose d’important allait être annoncé ?

Une lettre du président aux partis

Au début du mois d’août, Emmanuel Macron avait en effet promis une « initiative politique d’ampleur » pour surmonter les blocages à l’Assemblée nationale, faute de majorité absolue. Mais la montagne annoncée a jusqu’ici accouché d’une souris. Déçus, les responsables de l’opposition ont tous demandé au chef de l’Etat de se montrer un peu plus concret. Une attente vite balayée par Olivier Véran lorsqu’il arrive (enfin) devant les caméras. C’est peu dire que le ministre ne s’attarde pas vraiment sur le sujet.

« Dans les prochaines heures, le président adressera une lettre aux forces politiques, qui se veut résumer fidèlement la nature des échanges de Saint-Denis, pour que ceux-ci puissent l’amender, avant d’envisager de prochaines rencontres dans ce format », balaie-t-il rapidement, avant d’enchaîner sur d’autres thématiques. Relancé lors des questions, il précise qu’aucune date n’est avancée pour les futures réunions, mais tient à souligner « l’audace » du chef de l’Etat. « Le président est extrêmement motivé pour avancer et battre le fer pendant qu’il est chaud. Il en appelle à la responsabilité collective », ajoute-t-il. Sans plus de détails.

Une conférence sociale en octobre

Seule véritable proposition concrète, et point d’accord lors de la réunion de Saint-Denis : la conférence sociale « sur les bas salaires au-dessous du SMIC et sur les conditions de travail ». Mais le ministre reste, là encore, très flou sur sa mise en œuvre. « En termes de définition du contenu de cette conférence, ce sera précisé très prochainement, et il se pourrait que cette conférence sociale se tienne au courant du mois d’octobre ». Au sein de l’Elysée, on tente comme on peut de défendre l’initiative présidentielle.

« Il faut faire le distinguo entre l’action gouvernementale et l’action du président. Ce n’est pas une initiative lancée pour sortir d’une situation dans laquelle le président serait enlisé. La majorité n’est pas bloquée, le gouvernement n’est pas entravé », nous dit-on. Reste que le périlleux projet de loi sur l’immigration, maintes fois repoussé, n’arrivera pas au Sénat avant le mois de novembre. « Gérald Darmanin fait un travail de préparation pour trouver une majorité », admet Olivier Véran. Preuve que l’initiative présidentielle n’a pas encore abouti.