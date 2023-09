Certains lui prêtaient des ambitions nationales, lesquelles pourraient l’inciter à passer la main dans trois ans. Et bien non. Johanna Rolland, maire PS de Nantes, sera candidate à sa réélection lors des élections municipales 2026, annonce-t-elle ce mercredi au journal Presse Océan au cours d’un entretien qu’elle relaie sur ses réseaux sociaux. « Quand on porte des projets, on a envie de les voir aboutir. (…) J’ai fait le choix de Nantes, c’est ma ville. Cela ne m’empêche pas de porter mes convictions, avec d’autres, à l’échelle nationale », justifie-t-elle.

Agée de 44 ans, Johanna Rolland a été élue maire de Nantes en 2014, succédant à Jean-Marc Ayrault et Patrick Rimbert. Elle est également présidente de Nantes métropole. Sur le plan national, elle exerce la fonction de première secrétaire déléguée du Parti socialiste et est présidente de l’association France Urbaine.

« Timing surprenant »

Briguera-t-elle un troisième mandat municipal au sein d’une liste commune avec d’autres formations de gauche ? « Le moment venu, la discussion se fera sur le projet », répond-elle sobrement à Presse Océan.

Sur X (ex Twitter), le conseiller municipal d’opposition Julien Bainvel (LR) a ironisé sur cette annonce de candidature effectuée à mi-mandat : « Timing surprenant à moins que ses alliés la poussent à se prononcer. Elle a raison, vivement 2026. » En 2020, Johanna Rolland avait été réélue avec 59,6 % des voix du second tour, devant Laurence Garnier (LR) 27,6 % et Valérie Oppelt (LREM) 12,7 %.