La violence des mots laisse parfois sans voix. Olivier Faure a souhaité alerter sur les courriers qu’il reçoit régulièrement, d’après lui, de la part d’électeurs de l’extrême droite. Il a publié une de ces lettres affirmant qu’elle était « une bonne synthèse de tous les autres ». Il faut dire que le texte est peu équivoque quant au racisme de l’auteur, glorifiant à la fois le maréchal Pétain et Adolf Hitler.

L’auteur y traite le Premier secrétaire du Parti socialiste de « gros bâtard », d'« animal diabolique » et de « chinetoc » digne de « toutes les ordures de son espèce ». L’espèce en question désigne les personnes qui, selon l’auteur du texte, « recommandent de ne pas parler des agressions quand ce sont des immigrés ou des français de papiers qui agressent des vrais Français (sic) ». Ce texte mis en forme à la manière d’un article de presse et accompagné d’une photo d’Olivier Faure est suivi d’un slogan écrit en rouge et appelant à « mettre au pouvoir un homme comme le Maréchal PETAIN ».

L’auteur appelle ensuite à « gazer toutes les races inférieures d’origine africaine dont les membres ont hérité des gênes de sauvages de leurs ancêtres », puis à « éradiquer tous les francs-maçons et autres ennemis de l’intérieur ». Ce texte raciste se termine par : « C’est Hitler qui avait raison. » Pour Olivier Faure, c’est une preuve que la « banalisation de l’extrême droite libère les pulsions les plus folles ».