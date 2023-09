On a mis un peu de temps à en avoir confirmation, sans doute parce que le sujet dérangeait un peu. Ce lundi, la Première ministre Élisabeth Borne a pris l’avion pour relier Paris et Rennes à l’occasion de la rentrée scolaire. Attendue à 10 heures à l’école élémentaire Amandine Mallet, à Saint-Germain-sur-Ille, la cheffe du gouvernement a d’abord pris le Falcon de la République française en compagnie de son ministre de l’Éducation Gabriel Attal et de sa ministre déléguée au handicap Fadila Khattabi. Interrogée sur ce choix, la communication de la Première ministre a évoqué « un planning chargé » et la nécessité de revenir très vite à Paris cet après-midi. « Pour tous les déplacements de moins de trois heures, elle prend la voiture », assure une conseillère d’Élisabeth Borne.

Sur les réseaux sociaux, des internautes n’ont pas manqué de rappeler qu’Emmanuel Macron avait inauguré la LGV reliant Rennes à Paris en 2017. Un chantier à plus de trois milliards d’euros qui avait permis de mettre les deux villes à 1h25 de train seulement, contre un peu plus de deux heures auparavant. Si la cheffe du gouvernement et sa délégation ont opté pour les 38 minutes d’avion, c’est surtout pour « des raisons de sécurité ». « Elle était auparavant ministre des Transports, vous imaginez bien qu’elle y fait très attention », assure l’une des conseillères. Annoncé à la presse vendredi, le déplacement était prévu depuis le mercredi 30 août, date à laquelle les chefs d’établissement ont été avertis.

🛫 Un Dassault Falcon 7X 🇫🇷 République Française vient de décoller près de Villacoublay/Vélizy, France.

Vol #CTM0005, immatriculation #FRAFA.

Vol #CTM0005, immatriculation #FRAFA.

Suivre le vol : https://t.co/c8cMKRCWHZ pic.twitter.com/EkRFewkSIA — Flotte Présidentielle 📡✈️ (@FlottePresident) September 4, 2023



A la descente de son avion, Élisabeth Borne aura passé une demi-heure en voiture pour se rendre à Saint-Germain-sur-Ille avant de rejoindre Liffré pour une visite du nouveau lycée Simone-Veil. La Première ministre a pris le temps de déjeuner au self avec des élèves avant de repartir vers l’aéroport de Rennes-Saint-Jacques.