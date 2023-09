De notre envoyée spéciale à Léry (Eure),

Le hasard a fait que quand 20 Minutes est arrivé à la « Fête populaire » de Léry, c’est du Juliette Armanet que les enceintes hurlaient : on était donc bien dans une fête de gauche. Qu’on se rassure, on a aussi entendu des chanteurs français de droite lors de cet évènement organisé par le député du coin, Philippe Brun. Bienvenue donc à Léry, 2.000 habitants, dans l’Eure, un département qui a élu quatre députés et députées Rassemblement national (RN) sur cinq en juin 2022. Le cinquième ? Philippe Brun, donc, élu PS-Nupes avec moins de 400 voix d’avance sur le RN dans cette circonscription pourtant traditionnellement à gauche, de la troisième couronne de la banlieue de Rouen.

Ici, la question de la reconquête des zones rurales et périurbaines par la gauche, et de cette partie des classes populaires qui va avec, est un sujet très concret. Et la Fête populaire organisée par le député l’est aussi : à côté des discours, tables rondes et stands politiques et associatifs est organisée une « foire à tout », ailleurs on dirait vide-grenier ou brocante, avec des animations pour enfants, des saucisses, des merguez et des frites. « C’est vraiment la foire à tout du député, ce matin j’étais là à 5 heures pour placer les stands », raconte l’élu socialiste.

Paroles, paroles

Il a aussi fait du porte à porte ces derniers jours pour faire de la retape pour la fête, mais même dans cette commune qui fait office de rare réduit de gauche dans un département RN, c’est difficile : « Les gens me disent : "Vous, ça va mais la Nupes on en peut plus." Pour le RN c’est facile, ils n’ont qu’à dire : "Ne vous inquiétez pas, dans quatre ans, on est là." Nous, on peut pas vraiment dire ça… » Alors la gauche arrivera-t-elle à parler au public du jour ? Le débat du matin, sur l’écologie populaire, a plutôt vidé la place. Celle de l’après-midi, sur l’inflation et la rentrée, a eu un plus gros succès. Sur scène, ce qui marque, c’est qu’au fond on pourrait entendre les mêmes interventions lors d’un meeting à La Bellevilloise, lieu prisé par la gauche politique et associative dans la 20e arrondissement de Paris, en plein cœur de « boboland ».

« C’est vrai, répond très directement la présidente des Jeunes socialistes, Emma Rafowicz. Mais l’enjeu ce n’est pas d’avoir un discours différent en fonction du lieu, c’est d’amener un discours politique à un public qui n’en entend pas souvent. » Tout de même : on nous rebat les oreilles de l’opposition villes/campagnes, aux préoccupations prétenduement diamétralement opposées. Le maire PS de Val-de-Reuil, la commune voisine de 13.000 habitantes et habitants, y a d’ailleurs cotisé dans son discours : « Eviter cette horreur autoroutière [le contournement est de Rouen] est à mon avis plus prioritaire que la promotion de l’écriture inclusive et de la cuisine végane. » Sous les yeux du stand des féministes de l’Eure qui s’étranglent.

C’est la même chanson

Certes, les questions du public – surtout posée par des hommes – ne concernaient pas ces deux sujets mais plutôt sur des cas très concrets sur l’inflation, l’école, la souffrance au travail, les déserts médicaux. « Il y a des différences bien sûr mais les préoccupations ici sont les mêmes que pour les habitants de Seine-Saint-Denis, ou même pour aller plus loin que pour les Français issus de l’immigration, explique Alexis Corbière, invité à Léry, député LFI de Montreuil, dans le 93 précisément. On doit avoir un discours qui embrasse tout ça. Pas de raison que j’ai un discours différent ici. »

Autre invitée, Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, semble sur la même ligne : « Le discours est le même, ce sont les échanges et les réactions qui ne sont pas toujours les mêmes. » Quoi que. Sur scène, voulant appuyer sur les quelques victoires de la Nupes, la députée de l’Isère a vigoureusement défendu la constitutionnalisation de l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) : « C’est extrêmement important, une victoire indispensable. Une victoire qui est celle de tous les mouvements féministes, de celles et ceux qui ont fait des avortements clandestins avant la loi. C’est un message envoyé à l’extrême droite. » La place applaudie bruyamment : qui l’eut cru, dans l’Eure aussi, des femmes ont besoin d’IVG.

Si j’étais elle

Philippe Brun revendique avoir réuni 750 personnes « deux fois plus que l’an dernier ». Difficile à vérifier mais il y avait du monde pour suivre des débats politiques un samedi après-midi très ensoleillé et ce n’est pas rien. Dans le détail, le député n’est pas dupe : « Bien sur que c’est avant tout le rendez-vous des gens de gauche dans le département. Mais certains de ceux-là ont quand même retrouvé la fierté de le dire. » Et au-delà ? « Ça se fait par petites touches, reconnaît Philippe Brun, mais vous avez par exemple Virginie, qui était au RN et qui maintenant milite pour nous. »

Virginie, 44 ans, mère au foyer, reconnaît que les réunions organisées par le député dans les communes de sa circonscription ont piqué sa curiosité. « J’ai bien aimé sa façon de parler. Au RN, c’est un peu de la fainéantise : on nous balance des slogans. Mais en même temps pour moi c’était rassurant : le côté clair et rigide où tout le monde dit la même chose. Philippe m’a fait me poser des questions et j’ai approfondi. » Samedi, elle a bien aimé la conférence avec Alexis Corbière : « Ce qu’il dit sur l’école me parle. Mais j’aime bien aussi ce que disent Manon Aubry, François Ruffin et Fabien Roussel, leurs discours proches du peuple. »

Aucun express

« Allez dire aux gens dans le village, peut-être même qu’ils sont là et ils ont bien raison : Savez-vous que le RN est contre la hausse du Smic ? », lance Alexis Corbière à la foule depuis la scène. La « bataille culturelle » - l’expression est revenue plusieurs fois - que doit mener la gauche si elle veut un jour revenir au pouvoir passe sans doute en partie par cette proximité très littérale entre des leaders de gauche et des gens du coin, « répondre directement à leurs questions, qui sont d’ailleurs souvent très précises », décrit Cyrielle Châtelain.

« Bien sûr, rien ne remplace le côté massif des grands médias, reconnaît Alexis Corbière. Mais tout ce qui permet de lier le populaire au sens le plus simple au discours politique, moi ça me va. On ne vient pas forcément pour écouter les discours, et puis finalement on en entend quand même un bout, faut travailler sur ça. Il n’y aura pas de raccourcis. » « Aucun express ne m’emmènera vers la félicité », aurait dit Alain Bashung. Autre chanteur français, de gauche ou de droite on ne sait pas trop, mais populaire c’est sûr.