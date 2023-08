A quelques jours du retour en classe des élèves français, Emmanuel Macron reprend lui aussi le chemin de l’école. Ce vendredi, le président de la République se rendra

dans un lycée professionnel d’Orange, dans le Vaucluse, pour faire le point sur le lancement de la réforme sur ce type d’établissement. Cette réforme, qu’il avait présentée en mai, vise à transformer les lycées professionnels et l’apprentissage en « filière d’excellence » à travers une meilleure mise en valeur des formations, un meilleur encadrement des élèves et une revalorisation de la rémunération des enseignants.

« Zéro décrochage », « 100 % d’insertion professionnelle » : l’ambition affichée est grande face au constat actuel, avec des élèves souvent en difficulté scolaire et sociale et des perspectives d’embauche très incertaines à l’issue de la scolarité selon les spécialités. Le chef de l’Etat va se rendre au lycée professionnel de l’Argensol à Orange, un établissement représentatif de l’état des lieux actuels, dans le cinquième département le plus pauvre de France, et qui s’est « d’ores et déjà emparé d’un certain nombre d’outils de la réforme », a souligné jeudi l’Elysée.

Rencontre avec l’équipe éducative

Il sera accompagné du nouveau ministre de l’Education Gabriel Attal et de la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean. Emmanuel Macron va rencontrer l’équipe éducative de l’établissement à l’occasion de la journée de prérentrée des enseignants ainsi que des chefs d’entreprises locales. La rentrée des élèves aura lieu lundi.

« L’idée sera de pouvoir échanger avec eux sur la manière dont ils appréhendent ces outils, lesquels ils actionnent, comment ils les actionnent, quelles difficultés ils peuvent rencontrer », a indiqué l’Elysée. La réforme prévoit notamment une refonte de la carte des formations, en fonction des débouchés professionnels, sur laquelle le lycée de l’Argensol travaille déjà. Il réfléchit notamment à faire évoluer son offre pédagogique actuelle (chaudronnerie, industrie automobile, etc...) vers la filière nucléaire, en plein essor, avec à proximité la centrale du Tricastin.

Un milliard d’euros

Au total, l’Etat va consacrer un milliard d’euros de plus dès la rentrée à la filière professionnelle afin de mieux répondre aux besoins des élèves et « mieux reconnaître l’engagement » des enseignants, a souligné l’Elysée. Dès la rentrée, les jeunes de lycées professionnels seront rémunérés durant leurs stages, à hauteur de 50 à 100 euros par semaine selon le niveau. Un élève en bac pro cumulera ainsi 2.100 euros d’indemnisation pour l’ensemble de son cursus.

Les enseignants vont voir aussi dès septembre leur salaire augmenter de 125 à 250 euros nets par mois selon leur ancienneté. Des hausses qui pourront atteindre jusqu’à 660 à 780 euros nets par mois s’ils acceptent des missions complémentaires (cours optionnels, en petits groupes, etc.) dans le cadre d’un « pacte ».