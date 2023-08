On n’attendait pas une révolution du fameux sommet qui a réuni, mercredi soir à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, les présidents des assemblées et les chefs et cheffes des partis politiques qui y sont représentés. Et, pas de surprise, on ne l’a pas eue. A la sortie, les oppositions de gauche, de droite et d’extrême droite ont modulé leur scepticisme/déception à la sortie : « On est venus, on a vu, on est déçus », a déclaré la secrétaire nationale d’EELV, Marine Tondelier, à plus de 3h15 du matin. 3h15 du matin ? La réunion a donc duré douze heures, sans clash, sans porte claquée ? Oui, ça s’est bien passé.

« Si on vous avait dit il y a six-huit mois que le président de la République allait organisait une réunion comme celle-ci avec tout le monde et aussi longtemps, vous ne m’auriez pas cru », insiste un conseiller élyséen, particulièrement satisfait de la séquence. Honnêtement, on a du mal à lui donner tort sur ce point. Certes, sur le papier, ce n’est pas un exploit, mais ce ne sont que trop peu souvent les mœurs politiques de notre pays. Et côté Elysée, on insiste lourdement sur ce point : « C’est une réussite pour le débat démocratique. » « Que le chef de l’Etat montre une envie d’écouter les oppositions dans une démocratie, c’est une très bonne chose », abonde le politologue Bruno Cautrès.

« Opportun »

Alors, ce format « sommet », sans collaborateurs ni téléphones, c’est la bonne solution pour avancer ? Dans la majorité, on le croit : « C’était intéressant, original, inédit », a commenté le patron du MoDem, François Bayrou, ce jeudi matin sur LCI. Le maire de Pau, extrêmement positif, l’assure : « quand des opposants disent qu’ils ne sont pas encore convaincus, ça veut dire que ça les a intéressés ». Plus sobrement, le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance (RE), Stéphane Séjourné, y voit « une nouvelle étape d’apaisement dans le dialogue politique ».

On s’en doute, les oppositions ne sont pas sur la même ligne. Mais force est de constater qu’elles ne s’en prennent pas frontalement à la méthode. Ce qui, dans un contexte très polarisé, est notable. Éric Ciotti, le président des Républicains (LR), expliquait dans Les 4 Vérités sur France 2 que l’exercice lui paraissait « opportun », même s’il conserve « une forme d’interrogation » et ne savait pas encore trop s’il avait perdu son temps mercredi ou pas. Idem pour le communiste Fabien Roussel, pour qui « se parler, c’est déjà une bonne chose », a-t-il dit sur RTL.

Un « même fil »

Dans le reste de la gauche, l’absence, à leurs yeux, de concret sur le fond l’emporte sur la forme. « Gouverner, c’est choisir, et hier soir, il n’y avait pas de choix », tance Olivier Faure, le premier secrétaire du PS sur Twitter. « On est des gens civilisés, on s’écoute, et on prend la parole dans le calme, mais ça ne change pas grand-chose, juge Marine Tondelier auprès de 20 Minutes. Quand les limites planétaires sont en train d’être toutes dépassées, que vous portez les questions écologiques dans vos tripes, c’est trivial de débattre des heures du statut de l’élu et du cumul des mandats. Cette déconnexion m’a fait froid dans le dos. » Le principe d’une autre réunion du même genre aurait tout de même été acté. Si ce n’est pas si clair dans l’esprit de Marine Tondelier, cela devrait arriver rapidement, entend-on côté Elysée.

Cela validerait, au moins temporairement, la méthode du sommet comme étant « la bonne ». Un jugement nul et non avenu pour la présidence, puisqu’on y considère que les précédentes initiatives avaient déjà fonctionné. « Le président tire le même fil depuis le Grand débat national, la Convention citoyenne sur le climat et le Conseil national de la refondation : il s’agit de créer du consensus, de confronter les oppositions au réel, de faire en sorte de partager la contrainte. » « Que le principal auteur de ce fil pense qu’il a sa cohérence, je n’en doute pas », se gausse un brin le politologue Bruno Cautrès. Il voit « des plus » dans la réunion d’hier, « mais les moins pèsent davantage. »

Le politologue voit ainsi deux problèmes à cette méthode. D’abord sur les objectifs : « Si c’est ''faire Nation'', alors on peut tout mettre là-dedans. On peut consulter les chefs de partis ou n’importe qui d’autre. Mais si c’est faire en sorte qu’au bout de dix ans de macronisme, les inégalités sociales aient été drastiquement réduites dans un pays qui a connu ces dix ou vingt dernières années des éruptions majeures comme aucun autre pays européen, là, c’est moins évident. »

L’autre écueil, c’est la confusion qu’elle induit : « Où se trouve la source de la légitimité populaire de l’action publique ? Dans l’élection présidentielle ? Les législatives ? Le CNR ? Le Grand débat national ? Les Convention citoyennes ? Les référendums ? La rencontre de mercredi ? » On ne semble pas étreint pas ce type de considérations en Macronie, où le pragmatisme est roi et les succès politiques pas si fréquents : on va laisser sa chance au produit.