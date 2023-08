Christophe Béchu entre lui aussi dans le jeu des questions à poser aux Français. Le ministre de la Transition écologique et secrétaire général du parti Horizons défend ainsi ce jeudi un référendum « dans lequel une dizaine de questions sont posées », sur les institutions, l’immigration ou encore la dépénalisation du cannabis.

« Je rêve d’un référendum dans lequel une dizaine de questions sont posées aux Français. Un exercice dans lequel le gouvernement ne défend pas de manière collective un "oui" à chacune des questions. Mais au contraire, (où) il y a une part de grands débats avec les Français », explique-t-il dans un entretien à La Tribune.

La proportionnelle également sur la liste

« On pourrait imaginer un référendum sur le nombre de parlementaires, le cumul des mandats, les modes de scrutin au niveau local, la proportionnelle aux législatives », détaille le secrétaire général d’Horizons, le parti de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe. « On pourrait évoquer des sujets sur lesquels on sent qu’on a besoin de construire des consensus pour refaire nation. Ça vaut pour les sujets d’immigration, la dépénalisation du cannabis et la question du caractère obligatoire du Service national universel », poursuit Christophe Béchu.

« Lorsque l’on a un référendum avec une seule question, on répond à celui qui pose la question. Il faut sortir de cette logique si l’on veut renouer avec la belle idée du référendum et trancher le nœud gordien concernant des sujets que l’on traîne depuis des années », estime l’ancien maire d’Angers.

Emmanuel Macron a réuni mercredi à Saint-Denis les principaux chefs des partis politiques et n’exclut pas, à l’issue de ces consultations, l’organisation de référendums. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a d’ailleurs évoqué mercredi la piste de plusieurs référendums qui seraient organisés le même jour.