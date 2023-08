Les chefs de la Nupes sont arrivés soudés pour la rencontre avec Emmanuel Macron à Saint-Denis. Prêts à présenter leurs propositions, dont certaines communes, tout en assurant ne pas être « dupes de l’opération de communication ». « On est là sans illusion mais avec détermination », a déclaré le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, pour ce sommet inédit et à huis clos du chef de l’Etat avec les chefs des partis politiques.

« A chaque fois qu’il est possible de venir proposer des propositions concrètes nous le faisons », a ajouté le patron du PS Olivier Faure, en compagnie de la cheffe des écologistes Marine Tondelier et du secrétaire national des communistes Fabien Roussel. « Le risque c’est que nous soyons là simplement pour tenir la chandelle d’un dîner qui est en réalité (…) un "date" avec Éric Ciotti », a-t-il encore souligné.

Des « propositions d’urgence »

Marine Tondelier a assuré que tous les quatre étaient « contents d’être là ensemble, on ne sait pas bien à quoi servira cette journée, mais le fait d’avoir pu la préparer ensemble, arriver ensemble est important pour nous ». Elle a notamment évoqué la question de l’écologie, qui n’a pas été citée dans l’invitation d’Emmanuel Macron.

« On a trouvé ça anachronique et rien que pour mettre ce sujet sur la table, ça nous semblait opportun de venir ». LFI, le PS et EELV vont présenter « 14 propositions d’urgence » communes, selon un document envoyé aux médias et non signé par le PCF.

De la réforme des retraites à la planification écologique

Parmi ces mesures, « la suspension de la publication des décrets d’application de la réforme des retraites » et un référendum pour « trancher sur cette réforme », « une réforme en profondeur de la police nationale », « la prise en charge des fournitures scolaires par le budget de l’État », « une planification écologique » ou encore « le passage à une VIe République parlementaire ».

« On a des propositions communes sur un grand nombre de questions liées aux salaires, au service public », a précisé Fabien Roussel, qui entend aussi mettre en avant les « priorités que le parti communiste français défend ». « On partage une partie de ces propositions communes mais pas assez pour apposer la signature de Fabien », précise son entourage.