La polémique ne cesse d’enfler et entraîne, cette fois-ci, le ministre de la Justice dans son sillage. Après la verbalisation d’une femme seins nus à Aurillac pour « exhibition sexuelle », une manifestation a eu lieu dans cette commune du Cantal en marge de laquelle des dégradations du tribunal ont été commises. Éric Dupond-Moretti s’est donc rendu à Aurillac lundi. Et ce mardi, la Société des journalistes (SDJ) de BFMTV s’est émue des propos du ministre.

Ce dernier aurait déclaré « à plusieurs journalistes dont deux consœurs de la rédaction » de BFMTV : « Je constate que parmi les journalistes femmes qui m’ont interrogé, personne n’était devant moi les seins nus, hein. Il ne faisait pas assez chaud ? » La SDJ du média « condamne » ses propos qu’elle estime « inappropriés ». Contacté, le cabinet du ministre de la Justice n’a pas répondu à nos sollicitations.

D’une balade seins nus au débat de société

Mercredi dernier, lors de la 36e édition du Festival de théâtre de rue une jeune femme a été contrôlée par la police alors qu’elle se promenait seins nus dans les rues d’Aurillac. Expliquant qu’elle avait voulu faire « comme la moitié des hommes » ce jour-là, face à la chaleur, elle a toutefois été verbalisée pour « exhibition sexuelle ». A la suite de cet évènement, plus d’un millier de personnes se sont rassemblées samedi dans cette ville du Cantal pour lui témoigner son soutien.

La plupart des manifestantes et manifestants étaient torse nu. En marge de la mobilisation, le tribunal judiciaire d’Aurillac a été dégradé, entraînant le ministre de la Justice sur place lundi après-midi. Les évènements ont entraîné le retour d’un débat de société : celui du double standard sur la nudité. Car si l’exhibition sexuelle est bien punie par la loi (d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende), le Code pénal ne précise pas si les seins présentent un caractère sexuel.