Alors qu’à gauche, la décision du gouvernement d’interdire le port de l’abaya à l’école a provoqué une levée de boucliers, la nouvelle secrétaire générale de CGT a tenté une position d’équilibre. Invitée ce mardi matin sur France Inter, Sophie Binet a estimé que « les signes religieux, c’est clair, n’ont pas leur place à l’école ».

Elle a insisté sur le besoin de « règles claires pour les équipes éducatives ». « Dès lors que [l’abaya] c’est considéré comme un signe religieux, évidemment qu’il faut l’interdire, comme les autres, mais le problème de faire sa rentrée politique sur le sujet [comme l’a fait Gabriel Attal], c’est que ça instrumentalise le phénomène », a-t-elle argumenté.

La secrétaire générale de la CGT est favorable à l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires, mais déplore la communication du gouvernement : "Il faut des règles claires. Dès lors que c'est considéré comme un signe religieux, évidemment qu'il faut l'interdire." pic.twitter.com/4eYFNLn9XS — France Inter (@franceinter) August 29, 2023



Des « mesures racistes »

« Plus on stigmatise une religion, plus on insiste sur tel ou tel signe religieux, plus on assiste à l’augmentation du phénomène », a-t-elle averti, en mettant en avant son expérience de conseillère principale d’éducation.

La sortie a été reprise par un compte autogéré par des adhérents de la CGT qui a annoncé « se désolidariser de la prise de position de Sophie Binet », ajoutant que « nos camarades musulmanes devraient avoir le droit de se vêtir comme elles le souhaitent » et dénonçant des « mesures racistes ». Il ne s’agit toutefois pas du compte officiel du syndicat qui, lui, ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.