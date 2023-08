Emmanuel Macron ne s’attendait probablement pas à voir la bataille à sa succession lancée aussi tôt. Plusieurs cadres de la majorité ont en effet déjà dévoilé leurs ambitions pour la présidentielle de 2027, au risque de plomber un peu plus ce début de second quinquennat. Avec une forte charge politico-médiatique cet été, Gérald Darmanin a ainsi rejoint Edouard Philippe, Bruno Le Maire, voire François Bayrou au bal des prétendants.

Mais le président de la République n’est pas du genre à se laisser déborder. Pour garder la main (et la face) jusqu’à la fin de son mandat, Emmanuel Macron semble osciller entre trois stratégies. On les passe en revue avec Benjamin Morel, docteur en Sciences politiques de l’ENS Paris-Saclay et maître de conférences à Paris-Panthéon-Assas.

Rester à l’initiative

Une fois encore, face aux difficultés, Emmanuel Macron a sorti de son chapeau un « opni » (objet politique non identifié). Après le grand débat national post - « gilets jaunes » ou le Conseil national de la refondation, le chef de l’Etat a promis début août une « initiative politique d’ampleur » pour résoudre la crise à l’Assemblée nationale. Ce mercredi, il reçoit donc les responsables des principaux partis à l’école de la Légion d’honneur de Saint-Denis, près de Paris, pour une grande réflexion sur les textes à venir.

L’Elysée insiste auprès de 20 Minutes sur le « format inédit » de la rencontre, sans presse ni conseiller. « Elle se fera à huis clos et sans tabou, pour que chaque participant sorte des postures », espère-t-on du côté présidentiel. « Le président n’arrivera pas avec des propositions, mais pour écouter celles des chefs de parti », ajoute-t-on. Trois thématiques sont au programme : la situation internationale et les réformes institutionnelles dans l’après-midi, et l’idée de « faire Nation » lors d’un dîner.

« Il va demander leurs idées face aux nombreux défis du pays : qu’est-ce que vous proposez sur l’école ? Sur l’immigration ? Il va mettre les partis d’opposition devant leurs responsabilités », assure François Patriat, le patron des sénateurs Renaissance. « Emmanuel Macron n’est ni Hollande ni Chirac. Il a toujours de nouvelles idées, il va rester à l’initiative tout le quinquennat, imposer ses sujets et son calendrier », ajoute-t-il. Si cette initiative est loin d’emballer les participants, elle a le mérite de tourner la page de la séquence Darmanin des derniers jours.

L’avis de Benjamin Morel : « Emmanuel Macron doit montrer qu’il est dans l’action, qu’il garde des capacités pour gouverner, même sans majorité à l’Assemblée. Car s’il reconnaît qu’il ne peut plus rien faire, on entrerait alors dans une période de fin de règne, et donc de lutte pour sa succession ».

Coller aux basques des audacieux

Emmanuel Macron n’a sans doute pas oublié le périlleux attentisme de François Hollande, qui n’a jamais voulu voir les ambitions de son ministre de l’Economie pour la présidentielle de 2017. L’actuel président a donc pressé Elisabeth Borne d’aller surveiller son bouillonnant ministre de l’Intérieur pour sa rentrée politique dimanche dernier à Tourcoing.

« Le président n’a pas apprécié l’interview de Darmanin à la Voix du Nord [dans laquelle il étrille de nouveau le gouvernement sur les classes populaires]. Il a dit à Borne, ''tu y vas''. Elle l’a recadré et traité comme un petit garçon, et lui n’a pas été très bon dans son discours, il n’a pas osé en faire trop », raille un cadre macroniste. Le premier flic de France s’est même vu contraint de confier qu’il n’envisageait « évidemment pas de créer un parti, ni un mouvement »… contrairement à Emmanuel Macron en avril 2016.

L’avis de Benjamin Morel : « L’exécutif n’avait pas d’autre choix que de recadrer clairement Gérald Darmanin. L’intérêt d’Emmanuel Macron est de maintenir en bloc sa majorité, qui est déjà relative. Si la guerre de succession s’ouvre trop tôt, les députés pro-Darmanin ou pro-Philippe souhaiteront se démarquer, et il y aurait un risque de déstructuration du camp présidentiel, ce qui compliquerait encore plus la tache du président ».

Laisser les successeurs s’entretuer

S’il surveille les ambitieux, Emmanuel Macron n’a pour le moment pas personnellement réagi aux tentatives d’indépendance, laissant monter les tensions internes. « Darmanin agace une partie de la majorité », reconnaît un député proche du ministre de l’Intérieur et présent dimanche à Tourcoing. « Mais en ce moment, tout ce qui touche de près ou de loin à la future présidentielle crispe les prétendants… »

C’est peut-être un choix du chef de l’Etat : se tenir à distance de la bataille interne pour laisser les différentes écuries s’auto-contrôler. « Macron peut se dire ''je les laisse se bagarrer, et pendant ce temps-là, j’en profite pour prendre de la hauteur'' », ajoute un proche du président.

L’avis de Benjamin Morel : « Gérald Darmanin et les autres marchent sur un fil, entre loyauté au président et volonté de faire entendre leur voix. Ils ne peuvent pas rompre dès maintenant avec le camp présidentiel, car on est encore loin de 2027, ils perdraient en capacité d’action et en crédit médiatique ».