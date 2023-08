Le président de la République française Emmanuel Macron a annoncé lundi l’organisation à Paris en juillet 2024 d’un « sommet du développement durable olympique », juste avant les Jeux olympiques, organisés dans la capitale.

« Nous aurons un sommet du développement durable olympique en juillet 2024 à Paris, avec au cœur de l’agenda » les suites du récent « Pacte de Paris pour les peuples et la planète », a indiqué le chef de l’État lors de la conférence annuelle devant les ambassadeurs, à l’Élysée.

Emmanuel Macron veut « mobiliser l’argent privé » et appelle à « plus d’argent public »

Le sommet accueilli fin juin dernier par la France, qui espérait réorienter la finance mondiale au service du climat, avait notamment acté quelques avancées en faveur des pays pauvres, sans concrétiser de Big Bang.

« On ne doit pas avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la lutte pour le climat », a encore plaidé ce lundi M. Macron, en rappelant les « principes » du Pacte. « Le chemin suivi est un chemin national : il n’est dicté ni à Bruxelles ni à Washington ni dans quelque enceinte », a-t-il poursuivi, appelant à « plus d’argent public » et à davantage « mobiliser l’argent privé ».