Il a voulu délivrer un « message d’unité » au patronat. « J’ai besoin de vous », a martelé Emmanuel Macron à plusieurs reprises dans un message vidéo à destination des patrons, en ouverture du grand rendez-vous de la rentrée du Medef. Un appel déjà lancé dans les mêmes termes aux maires de France en 2019, ou aux adhérents du parti présidentiel à l’aube de sa campagne de réélection en 2022.

« Ce à quoi je crois dans cette rentrée, c’est un message d’unité. Tous unis pour gagner la bataille du plein-emploi, tous unis dans une conjoncture un peu plus difficile où il nous faut tenir et continuer d’avoir des bons résultats français, tous unis pour projeter notre pays vers les défis de demain », a commenté le président. « Vous savez que vous avez un président et un gouvernement qui, quand il s’engage sur des choses, le fait. J’attends la même chose de vous », a conclu le chef de l’Etat.

« Nous avons fait preuve d’une constance remarquable sur la baisse des impôts »

Cette intervention d’Emmanuel Macron au grand rendez-vous de la rentrée du Medef, la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), s’inscrit sur fond d’inquiétude du patronat concernant la politique fiscale du gouvernement vis-à-vis des entreprises. Au cœur des préoccupations du patronat : la récente annonce de l’étalement jusqu’en 2027 de la suppression de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), un impôt de production qui devait disparaître intégralement en 2024.

Avant lui, le ministre de l’Economie et des Finances avait déjà tenté de rassurer lundi matin le monde des affaires sur la stabilité de la politique économique et fiscale du gouvernement. « Il n’y a aucune inquiétude à avoir, nous avons fait preuve d’une constance remarquable sur la baisse des impôts, sur les ménages comme sur les entreprises. Je ne dévierai pas de cette ligne », a-t-il déclaré sur France Inter.