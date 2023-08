Plus tôt dans la journée, Gérald Darmanin disait ne pas pouvoir « laisser évidemment Marine Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir ». Et bien c’est au tour d’Élisabeth Borne de se placer comme rempart « aux populistes et aux extrêmes ». Lors d’un discours prononcé lors de la réunion de rentrée de Gérald Darmanin à Tourcoing, la Première ministre a appelé à l’unité au sein de la majorité : « Le temps devant nous doit être entièrement consacré à l’action et à un travail de fond intense pour produire des résultats » afin de combattre « les populistes et les extrêmes en leur laissant leurs recettes démagogiques ». En mémoire, le ministre de l’Intérieur lui-même avait récemment jugé « assez probable » une victoire de Marine Le Pen en 2027.

« Notre unité est notre force, nous devons la protéger à tout prix, c’est la condition pour continuer à agir et ne pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes. Cette unité, derrière le président de la République et son projet, j’y tiens, j’y veille et j’en suis la garante », a insisté Élisabeth Borne.

« Fiers de ce qui a été accompli depuis six ans »

« Je n’avais vraiment pas prévu de passer ce dernier week-end d’août à Tourcoing » pour cet « évènement informel », avait entamé la cheffe du gouvernement, qui a annoncé seulement samedi sa venue dans le Nord alors que Gérald Darmanin a lancé une offensive politique et médiatique depuis plusieurs semaines.

Si « la question de l’extrême droite et de sa progression dans nos démocraties est au cœur de nos réflexions », « nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli depuis six ans », a-t-elle fait valoir, en énumérant le dédoublement des CP et CE1 dans les quartiers prioritaires, la suppression de la taxe d’habitation, le versement automatique des pensions alimentaires ou la création de 10.000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. Mais il faut « rester humble », « parce que des difficultés persistent, et que les Français nous demandent de faire plus et mieux », a ajouté Élisabeth Borne.

Gérald Darmanin avait réuni ce dimanche à Tourcoing une dizaine de ministres, plusieurs dizaines de parlementaires de la majorité et quelques parlementaires LR, centristes et indépendants pour une après-midi de débat consacrée aux « classes populaires ».