Un soutien de plus. Et pas des moindres. Élisabeth Borne participera ce dimanche au meeting de rentrée politique du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à Tourcoing (Nord), a indiqué samedi l’entourage de la Première ministre. La présence de la patronne du gouvernement à cet événement, qui doit refléter les ambitions de Gérald Darmanin pour l’élection présidentielle 2027, a longtemps été incertaine. Mais non, « elle s’y rendra », confirme son entourage.

Gérald Darmanin a pris de court l’ensemble de la classe politique en affichant début août son intérêt pour la prochaine présidentielle, à quatre ans du scrutin. Ancien LR, le ministre peut notamment compter sur le précieux soutien de l’ancien président Nicolas Sarkozy.

« Très heureux de l’accueillir à Tourcoing »

« 2027, c’est bien loin », avait observé mercredi Élisabeth Borne, rappelant que son objectif était d’avoir un gouvernement au travail. Dimanche, à Tourcoing, Gérald Darmanin entend démontrer l’étendue de ses soutiens. Trois thèmes doivent être abordés : travail, écologie et sécurité.

Gérald Darmanin a proposé à la cheffe du gouvernement de conclure les débats et « il est très heureux de l’accueillir à Tourcoing », a fait savoir l’entourage du ministre. « Pour mémoire, il l’avait bien sûr prévenue de l’événement dès juillet » et « il voit cela comme un signe de reconnaissance du débat d’idées qu’il a lancé », a-t-on ajouté.

« Je l’ai bien sûr invitée », avait assuré vendredi Gérald Darmanin lui-même pour couper court à toute spéculation sur la présence de la Première ministre et sur la qualité de leurs relations.

Olivier Dussopt aussi présent

Le ministre attend la venue à Tourcoing d' « une centaine de parlementaires ». De la majorité, dont Laurent Marcangeli, le patron des députés Horizons, le parti d’Édouard Philippe, mais aussi quelques élus Les Républicains. Voire du groupe centriste Liot, qui a déposé des motions de censure contre le gouvernement, mais que le ministre compte chouchouter en se rendant à ses journées parlementaires début septembre en Guadeloupe. Une petite dizaine de membres du gouvernement devrait également faire le déplacement, dont le ministre du Travail Olivier Dussopt.