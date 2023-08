« C’est l’éternel retour d’une femme talentueuse mais qui n’est pas en mesure de rassembler les socialistes », a lancé François Kalfon, membre du bureau national du Parti socialiste, au micro de France 2. Le coup d’éclat de Ségolène Royal, désireuse de conduire une liste d’union de la gauche aux prochaines élections européennes, a été accueilli avec scepticisme ou ironie parmi les partis de la Nupes, notamment chez les socialistes réunis samedi en université d’été à Blois.

C’est autant la perspective d’avoir l’ancienne candidate à la présidentielle de 2007 comme tête de liste que celle d’une alliance avec la France Insoumise que rejettent les socialistes, même si persiste une ligne « unioniste », incarnée par le député de l’Essonne Jérôme Guedj. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure, qui s’est exprimé en faveur d’une liste autonome aux européennes de juin 2024, tout comme les écologistes et les communistes, doit s’exprimer en fin de matinée.

« Dynamique d’union »

Ségolène Royal a créé la surprise vendredi en faisant des offres de service, alors qu’elle était l’invitée des journées d’été de la France insoumise, un parti dont elle s’est rapprochée après avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle.

« Il s’agit de lancer une dynamique d’union », a déclaré Ségolène Royal. Pourrait-elle conduire elle-même cette liste ? « C’est l’idée », a-t-elle répondu, précisant qu’elle réfléchissait à ce projet depuis « avant l’été ».

« Dizaines de point de convergence »

Jérôme Guedj, qui l’a rencontrée « ces dernières semaines », a regretté samedi matin sur RMC la position d’Olivier Faure. « Moi, j’appelle à ce qu’on ne ferme pas le rideau comme ça brutalement » à une éventuelle liste d’union. S’il ne se prononce pas sur la personnalité de Ségolène Royal pour la conduire, le député insiste sur les « dizaines de point de convergence » entre les différents partis de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), plutôt que sur ce qui les oppose.

Pourtant, la question européenne demeure l’un des principaux points d’achoppement entre Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et le PS d’un côté, tenant d’une ligne proeuropéenne voire fédéraliste, et La France Insoumise et le Parti communiste de l’autre, opposés à plusieurs traités de l’Union européenne.

« Est-ce que nous sommes prêts à désobéir aux traités (européens) ? »

Des divergences que n’a pas manqué de rappeler samedi matin sur France 2 François Kalfon, figure de la ligne anti-Nupes. « Est-ce que nous, socialistes, sommes prêts à désobéir aux traités (européens) ? », s’est-il interrogé, avant de rappeler que son parti était « clair » sur la question de l’Ukraine, par opposition aux Insoumis et leur « refus » de qualifier le groupe Wagner « d’organisation terroriste » au Parlement européen.

Si les caciques du PS sont majoritairement favorables à une liste autonome de leur parti pour les Européennes, les jeunes socialistes sont « très favorables à l’union », comme l’explique leur présidente Emma Rafowicz. « Mais nous sommes très loyaux à notre parti », ajoute-t-elle.

« Débloquer la situation »

Seuls les insoumis, qui militent depuis des mois pour une liste unique des partis de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), ont accueilli favorablement la démarche de Ségolène Royal. Elle « pourrait être la pièce manquante qui vient débloquer la situation », a par exemple posté Raquel Garrido sur X (ex-Twitter).

« Quand on est chroniqueur chez (Cyril) Hanouna, on est obligé de faire du buzz, visiblement, elle est déjà chroniqueuse », persifle un député socialiste. L’ancienne présidente de la région Poitou-Charentes sera en effet présente dans l’émission controversée Touche pas à mon poste, sur C8, à la rentrée. Une participation critiquée à gauche, au même titre que des déclarations ambiguës ces derniers mois sur la guerre en Ukraine ou la pandémie de Covid-19.