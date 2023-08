Critiqué pour une table ronde de son université d’été à Blois intitulée « La France périurbaine est-elle la France des beaufs ? », le PS défend « un intitulé volontairement provocateur ». D’après le parti, la formule était destinée au contraire à mettre en avant le « dynamisme » et « le génie » de la France périurbaine.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est notamment indigné jeudi sur X (ex-Twitter) de ce « nouvel exemple du mépris social que connaissent les classes populaires ». « C’est une provocation », qui « est une allusion à ce que le gouvernement a pu dire à travers son porte-parole de l’époque, Benjamin Griveaux, qui parlait, parlant de la France périphérique, de ces gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel », a répondu le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, vendredi matin sur RMC.

Un nouvel exemple du mépris social que connaissent les classes populaires. Il est urgent de pouvoir débattre de leurs attentes avec le respect dû aux travailleurs. pic.twitter.com/hfEV1y5a9h — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2023



Le « génie » du monde rural et périurbain

« L’objectif est de pouvoir évidemment répondre par la négative. Vous n’imaginez quand même pas que nous voulons nous adresser auprès des gens en leur disant "vous êtes des beaufs", c’est tout l’inverse », a-t-il insisté.

« Il y a du génie, il y a de la créativité, il y a de l’innovation dans le monde rural, dans le monde périurbain », a-t-il poursuivi, appelant au contraire à « arrêter de penser que tout se joue entre le VIe et VIIe arrondissements de Paris ». Et Pierre Jouvet, le secrétaire général du PS, à l’initiative de cette table ronde, a invité Gérald Darmanin à venir en débattre samedi à Blois.

« Ceux qui méprisent depuis des années cette France »

« Gérald Darmanin, je l’attends. Lui qui a été le ministre qui a coupé les robinets et les services publics », et « qui vient juste leur parler d’immigration », « laissant penser que ce serait juste des fachos », a-t-il dit à Blois devant des journalistes.

« On voudrait accuser un mec comme moi, maire d’une commune de 4.000 habitants, qui suis né et ai grandi dans cette ville, d’être méprisant de la France périurbaine ? », s’est moqué Pierre Jouvet. « C’est le contraire, c’est la réponse à tous ceux qui méprisent depuis des années cette France », a-t-il ajouté, dénonçant « cette intelligentsia politico-élitiste » et ses commentaires « pendant la crise des ''gilets jaunes'' ».