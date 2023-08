De notre envoyée spéciale au Havre (Seine-Maritime)

Tout ça pour ça ? C’est peu dire que l’événement, était attendu, dans toutes les têtes. L’événement ? Le dialogue organisé lors des Journées d’été d’Europe Écologie - Les Verts au Havre entre Marine Tondelier, la cheffe du parti, et le rappeur à succès Médine, local de l’étape. Spoilons déjà la fin de l’histoire : l’heure de parole a été le lieu d’une discussion de bonne tenue sur l’antisémitisme, l’écriture, l’engagement artistique et les discriminations. Et c’était l’idée des écolos, qui voulaient parler convergence des luttes avec le rappeur en pointe sur l’islamophobie, le racisme, les violences policières, mais qui s’est aussi engagé pendant le mouvement social contre la réforme des retraites. La rencontre se voulait aussi une « explication de texte » sur l’œuvre de Médine, parfois polémique.

Parce que le rappeur est depuis longtemps critiqué pour certaines de ses prises de position ou textes passés, notamment sur l’antisémitisme. Il est depuis largement revenu dessus, ce qui ne l’empêche pas d’être l’objet d’attaques racistes et islamophobes régulières. Sa venue chez les écologistes n’a pas fait exception. La polémique a néanmoins pris un tour plus sérieux après que Médine, dans un tweet, a qualifié l’essayiste Rachel Khan, qui venait de le traiter de « déchet à trier », de « ResKHANpée ». L’autrice est petite fille de déporté juif. Un « jeu de mots » clairement antisémite. Fallait-il retirer l’invitation ? Une bonne partie de la scène politique a pressé les écolos de le faire. EELV s’est aussi en partie divisé sur la question, il n’en a finalement rien été : « Annuler aurait été un échec pour rien », assure Tondelier.

Salle acquise

Même chez ceux et celles qui étaient pour la venue de Médine, notamment les écolos qui auraient pu se passer de la polémique, une certaine fébrilité régnait avant la rencontre, programmée en fin de cette première journée. Et, en vérité, la tension était palpable dans la salle plénière de ces Journées d’été, où environ mille personnes – têtes blanches et têtes blondes - s’étaient pressées, soit environ la moitié des congressistes inscrits. D’abord dans le silence : comment Médine va-t-il être accueilli ? Les doutes ont vite été levés : standing ovation pour le rappeur havrais. « C’est manifeste, tu es le bienvenu ici », a commenté Marine Tondelier, et ça ne s’est pas démenti pendant une heure.

Il faut dire que Médine a donné le change. Il s’explique : face à l’insulte de Rachel Khan il a « surréagi ». « Je n’avais absolument pas mesuré la charge historique et émotionnelle de ce mot (rescapé, N.D.L.R.). Je n’avais non plus visé la famille de Rachel Khan, ni qui que ce soit qui a vécu la Shoah. » Clair, même si on aurait peut-être aimé que Marine Tondelier demande au rappeur s’il considère bien que son tweet était antisémite. Sur le fond, Médine affirme ne jamais avoir « fait de hiérarchie entre l’antisémitisme et le racisme anti-musulmans » et revendique une sorte de lutte « sur le terrain ». Preuve à l’appui avec son livre Don’t panik : n’ayez pas peur, signé avec Pascal Boniface, il y a plus de dix ans, où l’antisémitisme était déjà traité : « Mon parti c’est de déconstruire ces idées complotistes. »

Pas une révolution

Pas tellement poussé dans ses retranchements par Marine Tondelier et une salle qui ne demandait qu’à être convaincue, on doit constater que Médine a éludé peu des polémiques qu’il traîne. Comme sur la « quenelle », geste antisémite popularisé par Dieudonné, il y a plus de dix ans, à laquelle il s’est prêté. Il estime s’être « trompé, comme d’autres » et regrette « ne pas m’en être détaché assez tôt et assez fermement (…) Peut-être que c’est le moment aujourd’hui ». « Si les politiques pouvaient s’excuser aussi bien que toi, on n’en serait peut-être pas là », a lancé Marine Tondelier en conclusion.

On n’a pas révolutionné ce jeudi au Havre la lutte contre l’antisémitisme. Et, de toute évidence, la polémique aura été l’occasion de voir à quel point la question a été sous-traitée depuis un moment par les partis de gauche. « Il faut regarder cette réalité », concède David Cormand, ancien chef du parti et député européen. « Plein de gens n’ont pas vu le problème du tweet », remarque la députée Sandrine Rousseau, bousculée par sa base, notamment sur les discriminations, quand elle a exprimé ses doutes sur l’invitation de Médine. « Il y a eu un choc des discriminations, islamophobes et antisémites. Il faut penser l’intersectionnalité (l’articulation et l’addition des différentes discriminations) et pas la concurrence des discriminations. S’il en ressort quelque chose, ça serait intéressant de faire un sujet de ça. »

On n’en est pas là. Mais après trois semaines de polémique raciste et sur l’antisémitisme, on a eu droit à une discussion réellement intéressante entre Marine Tondelier et Médine. Ça s’appelle faire de la politique, dans le sens le plus noble du terme. Mais au-delà du millier de témoins sur place, et des quelques autres qui l’auront vu en ligne, il est à craindre qu’il n’en reste, encore, que la polémique.