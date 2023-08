Avant la rentrée des classes, il y a la rentrée politique et notamment celle du gouvernement. A l’issue du premier Conseil des ministres de cette nouvelle année scolaire, Elisabeth Borne a tracé les grandes lignes projetées pour les prochaines semaines. A commencer par le budget 2024 et les taxes prévues, ou non, par le gouvernement. Impôts, fortes chaleurs et même ambitions au gouvernement pour 2027… Tour d’horizon des sujets abordés par la Première ministre, interrogée sur France Bleu.

Impôts et taxes

« Pas question » d’augmenter les impôts des ménages. Elisabeth Borne a tenté de rassurer mercredi lors de la rentrée du gouvernement, « mobilisé » sur les priorités des Français. « Il n’est pas question, ce n’est pas du tout la philosophie du gouvernement, d’augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant évidemment attentif au pouvoir d’achat des classes moyennes », a déclaré la Première ministre lors d’un entretien sur France Bleu.

De la même manière, il n’est pas prévu de relever les taxes sur l’alcool. « Il n’y a pas du tout de projet d’augmenter les taxes sur l’alcool, donc voilà, je pense qu’on peut le dire très clairement : ça ne fait pas partie des projets du gouvernement », a-t-elle déclaré sur France Bleu.

La hausse des franchises médicales en réflexion

Mais alors que la taxe foncière, fixée par les villes, s’annonce en forte hausse, elle a reconnu que son engagement ne concernait que le budget de l’Etat. Et elle a admis que l’augmentation des franchises médicales faisait « partie des réflexions » pour boucler des budgets pour 2024 sous forte contrainte financière.

Les fortes chaleurs, priorité de la rentrée

Lors du Conseil des ministres de rentrée, le chef de l’Etat a « rappelé les priorités sur lesquelles le gouvernement doit être mobilisé », a dit Elisabeth Borne. A commencer par les fortes chaleurs, évoquant l’isolation des bâtiments comme chantier prioritaire.

Un plan ministériel sur le harcèlement scolaire

C’est un autre sujet phare de la rentrée scolaire. Le gouvernement veut faire du harcèlement scolaire une priorité. C’est pourquoi la cheffe du gouvernement annonce un plan ministériel à venir sur le sujet. « Je pense que le harcèlement est un fléau qui concerne beaucoup d’élèves », a-t-elle déclaré sur France Bleu.

Annonçant la généralisation des dispositifs pHARe (le programme de lutte contre le harcèlement), Elisabeth Borne précise que « les équipes seront présentes dans les établissements pour permettre aux jeunes qui sont victimes de harcèlement d’être mieux accompagnés. » « Il faut aussi qu’il puisse y avoir une action forte des plateformes, qui peuvent être le support de ce harcèlement. Et ce sont aussi des réponses pénales, des sanctions, quand on a des élèves qui sont eux-mêmes harceleurs. Il y a aussi une responsabilité des parents de regarder comment les enfants utilisent leur smartphone », a-t-elle ajouté.

La succession d’Emmanuel Macron en question

Dans l’immédiat, le président de la République va être confronté au risque de voir sa propre autorité sur ses troupes décliner à mesure que les prétendants à sa succession s’émancipent. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert tôt le bal en disant cet été « s’inquiéter de ce qui se passera en 2027 ». Et va tenter de scander le rythme de la rentrée avec sa réunion politique de dimanche dans son fief de Tourcoing. Elisabeth Borne lui a adressé une mise en garde à peine voilée : « 2027, c’est bien loin », a-t-elle lancé, soulignant que sa « préoccupation » à elle était « vraiment la cohésion du gouvernement ».