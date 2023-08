Les mots de Médine vont-ils suffire à éteindre la polémique ? Le rappeur, dont l’invitation aux réunions de rentrée des Verts et de la France insoumise a suscité une polémique, affirme que « l’antisémitisme est un poison » et plaide ce mercredi, dans deux interviews, des erreurs et des maladresses dans certaines de ses prises de position.

« L’antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps », explique-t-il dans un entretien au Parisien. Il ajoute que son tweet jugé antisémite publié récemment à l’encontre de l’essayiste Rachel Khan était une « erreur » tout comme le geste de la quenelle effectué il y a plusieurs années avec le polémiste Dieudonné.

Jeanne Barseghian et Pierre Hurmic annulent leur venue

Invité vedette devenu encombrant, le rappeur cannibalise la rentrée politique des écologistes jeudi au Havre, piégés dans cette polémique sur l’antisémitisme quand l’événement devait être l’occasion de lancer en grande pompe leur campagne pour les européennes.

La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, qui juge que le rappeur « a une position trop ambiguë sur l’antisémitisme » et « avait plaidé pour l’annulation » de sa venue, ne fera pas le déplacement au Havre. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, qui refuse de se « disperser dans de vaines polémiques » et a lui aussi expliqué préférer rester dans sa ville écrasée par la chaleur.