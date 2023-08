C’est le jour de la rentrée pour l’exécutif. Emmanuel Macron réunit ce mercredi le Conseil des ministres pour donner le coup d’envoi d’une rentrée politique qui s’annonce agitée alors que la situation parlementaire est toujours aussi complexe.

Tandis que la Première ministre, Elisabeth Borne, sera sur France Bleu à midi, c’est dans les colonnes du Point qu’Emmanuel Macron doit, selon l’Elysée, « poser les bases de la rentrée » avec « des marqueurs très forts d’autorité et d’unité », moins de deux mois après les émeutes urbaines.

La rentrée de Macron après trois semaines au Fort de Brégançon

Dans un entretien à l’hebdomadaire attendu ce mercredi, le chef de l’Etat va détailler son initiative politique « inédite » qui sera mise en œuvre « rapidement », explique son entourage. Emmanuel Macron avait annoncé qu’il prendrait cette « initiative politique d’ampleur » aux contours encore flous juste avant de passer trois semaines relativement calmes au Fort de Brégançon, la résidence estivale des présidents sur la Méditerranée d’où il a notamment suivi la situation au Niger après le coup d’Etat militaire.

Autres points forts des semaines à venir : la présentation de la planification écologique, à laquelle Emmanuel Macron consacrera plusieurs jours et des déplacements courant septembre, et la Coupe du monde de rugby que la France accueille à partir du 8 septembre à moins d’un an des Jeux olympiques de Paris.