On va voir ce qu’on va voir ! Jeudi, dans une interview au magazine Le Point, Emmanuel Macron doit présenter ce qu’il a lui-même annoncé comme étant son « initiative d’ampleur » de la rentrée. Le président a lâché peu d’indices sur ses intentions quand il en a parlé pour la première fois, début août, dans Le Figaro Magazine. Les macronistes eux-mêmes sont un peu décontenancés : « Ça reste complètement abstrait pour bon nombre d’entre nous », confie un conseiller ministériel de retour des vacances. « J’avoue que je ne sais pas de quoi il s’agit », concède le député MoDem du Finistère, Erwan Balanant.

Résultat : avant l’interview, les soutiens du président de la République que nous avons contactés formulent des attentes prudentes. « C’est important à la veille d’échéances législatives importantes de faire un point d’étape avec les partis de l’arc républicain », avance sans se mouiller le député Renaissance (RE) du Val-de-Marne, Mathieu Lefèvre. Pour lui, le premier objectif, c’est à nouveau de tenter d’élargir la majorité, si non de manière permanente, en tout cas dans la perspective de certains gros dossiers à venir, comme le budget. « Je comprends que les oppositions ne puissent pas voter pour, mais certaines pourraient au moins s’abstenir », croit l’élu francilien choqué par le refus net de toutes les oppositions l’année dernière « avant même d’avoir lu une ligne du budget ! ». La loi de programmation écologique pourrait aussi intégrer des idées de l’opposition, imagine Lefèvre.

« En rêvant… »

« Ce sera, j’imagine, une nouvelle forme de main tendue aux oppositions », pronostique un autre député francilien. Bref, reprendre en main, ce qu’Élisabeth Borne n’a presque jamais réussi à faire en plus d’un an ? « Je pense que les oppositions ne pourront plus se dérober, que c’est plus difficile de mentir dans le bureau du président », assure Mathieu Lefèvre. « Peut-être, mais le président est encore plus critiqué que la Première ministre. C’est quand même un peu casse-gueule », prévient le conseiller déjà cité. « A la fin, la politique c’est quand même améliorer la vie des gens, et on ne pourra pas le faire si on ne s’entend pas », tranche, plus optimiste, le député francilien.

« Le président ne pourra pas tout faire seul », juge de son côté le député MoDem, Erwan Balanant, dont la liste de courses pèse un peu plus. « En rêvant, je me dis que ça pourrait être le moment du grand virage écologiste et social », imagine le Breton. Cette initiative ne peut pas faire l’impasse sur une « redéfinition du projet français », qui pour lui fait défaut. Selon lui, les campagnes présidentielle et législatives de 2022 n’ont pas vraiment eu lieu : « Le contrat politique n’a pas été redéfini, c’est le moment de le faire. » Avec donc, « un virage écolo sur l’investissement » et sur le volet social, le paquet sur l’école « dont le modèle a fait ses preuves, mais qui a besoin d’aller de l’avant ».

Certains ont aussi été surpris de voir le président teaser cette « initiative d’ampleur » au cœur de l’été. Un peu comme le lancement des Conseil nationaux de la refondation (CNR), il y a tout juste un an, grand machin censé créer des consensus sur plusieurs sujets donnés. Les résultats sont très mitigés. « Je vois quand même un président de la République un peu à bout de souffle qui tente de relancer la machine comme il peut », analyse un conseiller ministériel cité plus tôt. Après six ans de mandat, le ressort du « vous allez voir ce vous allez voir » a-t-il encore quelque effet sur la population ? « Je ne suis pas certain que l’annonce de ''l’initiative d’ampleur'' ait vraiment passé le mur du son, tente-t-il de se rassurer. Nous serons les seuls déçus, on est habitués aux annonces sans lendemain. »