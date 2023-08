Le cordon sanitaire qui entourait l’extrême droite française n’existe plus pour de nombreuses personnalités politiques. Parmi elles, Nicolas Sarkozy. L’ancien président sort un nouveau livre, intitulé Le Temps des combats dont la parution est prévue le 22 août et dans lequel il évoque Marine Le Pen.

Au cœur de l’ouvrage, dont BFMTV a pu consulter des extraits et qui couvre la période entre 2009 et 2011 à l’Elysée, Nicolas Sarkozy salue la « progression » de la dirigeante d’extrême droite. Le Rassemblement national est parvenu pour la première fois depuis la fin des années 1980 à créer un groupe parlementaire.

Le groupe d’opposition « le plus important à l’Assemblée »

« Elle connaît mieux ses dossiers et sait les exposer avec davantage de calme, de force et de modération », souligne l’ancien locataire de l’Elysée. Nicolas Sarkozy ajoute d’ailleurs n’avoir « jamais aimé sa diabolisation ». « Comment d’ailleurs dans le même temps, l’accuser de ne pas être républicaine et de l’autoriser à présenter des candidats jusqu’à obtenir 89 députés ? », s’interroge-t-il.

L’ancien président estime d’ailleurs qu’un député d’extrême droite aurait dû prendre la présidence de la Commission des finances, à la place du député LFI Éric Coquerel. « Le groupe le plus important de l’opposition à l’Assemblée nationale est le Rassemblement national. Qu’on l’aime ou pas », estime-t-il.