David Lisnard veut s’en prendre au « fléau du wokisme ». Dans les colonnes du Point jeudi, le maire Les Républicains de Cannes exprime sa volonté de s’en prendre à la « tyrannie woke » qu’il considère comme un « maccarthysme inversé ». Le maccarthysme, qui s’est déroulé dans les années 1950 aux Etats-Unis, traquait tous les éventuels sympathisants du communisme outre-Atlantique. David Lisnard estime donc que le « wokisme » est une forme de chasse aux sorcières du XXIe siècle.

Le président de l’Association des maires de France annonce une initiative à venir « pour apporter une aide tant psychologique que juridique à celles et ceux qui sont victimes de la tyrannie woke ». Les contours de ce projet restent, toutefois, très flous pour le moment. Mais il offre une occasion au maire de Cannes de s’en prendre au wokisme.

La réputation des hommes visés par des accusations de violences sexuelles

Il fustige cette « pression » qu’il assure avoir subie lorsque le Planning familial et le collectif #NousToutes a demandé la déprogrammation du rapport Lomepal, accusé de viol, du festival Les Plages électroniques. « Si le parquet de Paris a ouvert une enquête pour des faits qui se seraient produits en 2017, Lomepal n’a, à ce jour, pas été mis en examen », rappelle David Lisnard, qui estime qu’il est nécessaire de « ne pas transformer de simples accusations en condamnations ».

Au passage, le politique regrette que l’acteur Kevin Spacey, accusé de violences sexuelles par près d’une dizaine de jeunes hommes, ait été « traîné dans la boue avant d’être déclaré non coupable par la justice ». David Lisnard estime que la société française fait face à une « tyrannie de la pureté » et entend protéger « l’universalisme républicain » et « préserver les libertés ».