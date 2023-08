Emmanuel Macron va-t-il faire profiter des commémorations du 79e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas pour faire sa prérentrée politique ? Le chef de l’Etat sort ce jeudi de sa retraite estivale du Fort de Brégançon pour participer à ces cérémonies dans le Var.

Marquant la libération de la ville le 17 août 1944, elles sont devenues un passage obligé des étés présidentiels, précédant de quelques jours le Conseil des ministres de reprise.

Des vacances marquées par la crise au Niger

L’an dernier, six mois après la tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président avait saisi cette occasion protocolaire pour dénoncer « l’attaque brutale » de Vladimir Poutine et demandé aux Français « d’accepter de payer le prix de la liberté ». A savoir les conséquences économiques de la guerre, avec leur cohorte de hausses des prix de l’énergie et des matières premières qui ont alimenté l’inflation.

L’Elysée insiste en outre sur le caractère « studieux » des vacances du chef de l’État. Au cours de ces presque trois semaines de congés, il a ainsi multiplié les contacts sur la crise au Niger, où un coup d’État remet en question la présence militaire française dans un pays devenu le pivot de la lutte antidjihadiste au Sahel. Selon l’Elysée, il s’est entretenu à plusieurs reprises avec ses homologues africains et avec le président Mohamed Bazoum, renversé par des militaires le 26 juillet dernier.

Emmanuel Macron s’exprimera ce jeudi à 19h00 à Bormes-les-Mimosas. « Le Président de la République soulignera combien les libérateurs de 1944 formaient une jeunesse française éprise de liberté et de dépassement collectif, contre toute fatalité », a indiqué l’Elysée.

La semaine prochaine, le chef de l’Etat sera de retour à Paris et réunira son gouvernement le 23 août au Palais de l’Elysée. Sans solution miracle pour contourner son absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale, il a promis pour la fin du mois une « une initiative politique d’ampleur ». L’Elysée a souligné que cette initiative porterait sur des thèmes tels que l’écologie, les services publics, le travail, l’ordre, le progrès, l’immigration.