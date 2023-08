Les prochaines universités d’été de La France insoumise (LFI) et d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) doivent accueillir le rappeur Médine. Mais ce vendredi, le ministre des Transports Clément Beaune a demandé aux partis de revenir sur leur invitation, le chanteur étant accusé d’antisémitisme. Médine, dont la participation à ces rencontres politiques avec les deux partis de gauche suscite une vive polémique, est l’objet de nouvelles accusations pour des messages postés jeudi sur le réseau X (ex-Twitter) et visant l’actrice et écrivaine Rachel Khan.

« Je combattrai toujours l’extrême droite. Vous en faites précisément le jeu avec cette invitation indigne », a dit Clément Beaune à l’adresse de LFI et de la cheffe du parti écologiste Marine Tondelier. « Il est temps de revenir à la raison », a ajouté le ministre sur X, qualifiant d'« abject » un des derniers messages du rappeur.

Une attaque sur « le parcours professionnel de Rachel Khan »

Dans ce post publié jeudi, Médine a qualifié l’artiste et essayiste franco-gambienne Rachel Khan de « resKHANpée », à savoir une « personne ayant été jetée par la place Hip-Hop, dérivant chez les social traîtres et bouffant au sens propre à la table de l’extrême droite ». Message auquel Rachel Khan, juive et petite-fille de déporté, a réagi sur X par : « Tout est dit… », entraînant un flot de commentaires sur le caractère antisémite du jeu de mots inventé par le rappeur.

« Aucune ambiguïté. J’ai attaqué le parcours professionnel de Rachel Khan. La formule pas adaptée, qui a certainement dû heurter des personnes et je m’en excuse, n’était pas dirigée vers sa famille ni vers les victimes du drame de la Shoah », a-t-il ensuite posté vendredi sur X. Ce nouvel incident vient accroître l’odeur de soufre qui entoure l’invitation de Médine aux universités d’été de LFI et d’Europe Ecologie-Les Verts, à la fin du mois d’août.

Rachel Khan m'a traité il y'a quelques… — Médine (@Medinrecords) August 11, 2023



Appel à la « justice sociale »

Depuis l’annonce de sa venue par la secrétaire nationale d’EELV Marine Tondelier, des voix se sont élevées pour accuser l’artiste d’antisémitisme, d’homophobie, de communautarisme, et d’accointances avec l’islamisme, à la lumière de certaines interviews chansons, ou prises de position passées. Celui qui a grandi au Havre s’est toujours défendu d’être antisémite ou d’avoir des liens avec l’islamisme, sans pour autant revenir sur ses gestes ou ses déclarations les plus critiquées.

Dans l’une de ses dernières interviews, dans la revue anticapitaliste Ballast datée du 15 juillet, l’artiste s’oppose à toute forme de discrimination, appelant de ses vœux « la justice sociale », le combat contre « l’extrême droite » et la fin des « mécanismes d’oppression qui frappent à la fois les populations LGBT, les racisés, les féministes ».