Les responsables politiques se préparent déjà à la rentrée. Plusieurs partis organisent leurs universités d’été à la fin du mois d’août. Mais certains de ces rassemblements sont déjà touchés par les controverses. Ces derniers jours, écologistes et insoumis ont été critiqués par la droite et le Rassemblement national pour avoir invité à leur grand raout le rappeur Médine, qu’ils accusent d’homophobie et d’antisémitisme. Tensions internes, déclarations fracassantes, bad buzz... Ces rentrées d’été ont souvent été émaillées de controverses ces dernières années. Mais êtes-vous incollable sur le sujet ? Testez vos connaissances avec ce quiz.