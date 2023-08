Dénoncé à droite, Médine est plus courtisé à gauche. Le rappeur, qui doit déjà participer à l’ouverture de l’université d’été d’EELV au Havre le 24 août, a été invité au rassemblement de La France insoumise, deux jours plus tard à Valence. L’artiste de 40 ans y échangera en fin d’après-midi avec la cheffe de fil des insoumis à l’Assemblée, Mathilde Panot, indique le député LFI Bastien Lachaud, confirmant une information du Figaro.

Engagé contre l’extrême droite, les violences policières et le racisme, Médine fera figure de tête d’affiche lors de ces deux événements politiques de la rentrée à gauche, avant de se rendre un mois plus tard à la grand-messe annuelle du Parti communiste, la Fête de l'Huma, cette fois-ci uniquement pour chanter. Fin juillet, l’annonce de la venue de Médine au raout estival d’EELV avait déclenché un flot de critiques de l’extrême droite et d’une partie de la droite.

« On a beaucoup de combats communs »

« Dans ses textes, il dit parfois des choses écolos, d’autres pas écolos », a déclaré Léa Balage El-Mariky. « Mais il s’est beaucoup exprimé après la mort de Nahel, sur le racisme dans la police, on a ça en commun, même si on ne le fait vraiment pas de la même manière », a ajouté la membre de l’exécutif écologiste. « On a beaucoup de combats communs », a confié pour sa part Marine Tondelier. Le combat contre l’extrême droite est l’un de « [ceux] que nous avons en commun avec les écolos », ainsi que « l’antiracisme », a pour sa part assuré Médine.

Cible des élus et des militants du Rassemblement national avec lesquels il ferraille régulièrement sur les réseaux sociaux, Médine est accusé par ces derniers d’être un « islamiste ». Mais le rappeur est aussi taxé d’homophobie et d’antisémitisme à la lumière de certaines interviews, chansons, ou prises de position passées.