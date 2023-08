« J’ai demandé à mes services d’instruire la dissolution de Civitas ». Lundi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur X (anciennement Twitter) la dissolution du mouvement chrétien intégriste Civitas. L’annonce de cette procédure administrative à l’encontre du petit parti politique d’extrême droite fait suite à des propos antisémites du très controversé essayiste Pierre Hillard lors de l’université d’été du parti. 20 Minutes revient sur les raisons de cette dissolution.

Un parti politique catholique intégriste

« Dieu – Patrie – Famille ». Le ton est donné. Fondé en 1999 par des militants proches de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, Civitas est officiellement devenu un parti politique en 2016. « Civitas est un groupuscule qui prône la soumission de la loi civile à la doctrine de l’Eglise d’avant le concile de Vatican II », explique à 20 Minutes Jean-Yves Camus, Codirecteur de l’Observatoire des radicalités politique et chercheur rattaché à l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques). « C’est le seul mouvement en France à réclamer la fin de la séparation des cultes et de l’Etat, donc de l’abrogation des lois de 1905 », souligne l’expert. « C’est une organisation catholique intégriste, avec un compagnonnage avec l’extrême droite la plus classique et radicale », racontait à l’AFP ce mardi le spécialiste de l’extrémisme en ligne Tristan Mendès-France.

Dans la lignée des mouvements réactionnaires d’extrême droite, Civitas mène un intense combat en faveur d’une société catholique nationaliste et lutte notamment contre l’immigration et la cause LGBTQIA +. Ces militants se sont d’ailleurs récemment illustrés en empêchant la tenue d’un concert du chanteur Bilal Hassani dans une église désacralisée depuis cinq cents ans.

« La famille est aujourd’hui la cible première et favorite sur laquelle l’état franc-maçon s’acharne dans le but de la détruire », écrivent-ils dans leur programme. Sur son site Internet sous-titré « pour une cité catholique », le parti demande l’abrogation de la loi Taubira, qu’il qualifie d'« homofolie », mais aussi de la loi Veil, affirmant que « l’avortement n’est pas un droit mais un crime contre l’humanité ».

Des théories du complot

Au-delà de ces combats réactionnaires, les membres de Civitas défendent des théories du complot, comme celle du « nouvel ordre mondial ». Un peu à l’instar des QAnon, « ils défendent une interprétation des événements du monde qui repose sur la croyance dans satan. Dans leur université d’été, il était bien question d’un nouvel ordre mondial. Pour eux, toutes les ''forces'' qui s’agitent pour créer ce nouvel ordre mondial, dans lequel il n’y aurait plus qu’un seul gouvernement à l’échelle de la planète, ce ne sont pas simplement des forces politiques, ce sont des forces menées par le diable », raconte Jean-Yves Camus.

De même pour le Covid-19, qui serait selon Civitas, « une fausse pandémie organisée par les mondialistes pour pouvoir progresser davantage dans ce plan » de nouvel ordre mondial, raconte l’expert en radicalités politiques.

Des propos aux relents antisémites

À l’université d’été de Civitas, « l’Université d’été du Pays réel » qui s’est tenue en Mayenne du 29 au 31 juillet, Pierre Hillard, auteur controversé de livres conspirationnistes, a défendu une déchéance des Français de confession juive. « Avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste etc. ne pouvaient pas devenir français. Pourquoi ? Parce qu’ils étaient hérétiques », lance l’essayiste. « La naturalisation des juifs en septembre 1791 ouvre la porte à l’immigration […] Peut-être faudrait-il retrouver la situation d’avant 1789 », défend Pierre Hillard. Connu pour côtoyer les cercles proches de l’essayiste d’extrême droite Alain Soral, comme on l’apprend dans sa fiche Conspiracy watch, Pierre Hillard jouit dans ces milieux « d’une excellente réputation », peut-on lire sur le site néonazi Blanche Europe.

Un groupuscule dans le viseur du ministre de l’Intérieur

À la suite de ces propos antisémites, le ministre de l’Intérieur a immédiatement réagi : « L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le Procureur de la République. Par ailleurs, j’ai demandé à mes services d’instruire la dissolution de Civitas ».

Ce groupuscule, par ailleurs pétainiste et à demi-mot antisémite, dirigé par un certain Alain Escada, un militant d’extrême droite belge, ne respecte pas les fondements mêmes de la République, selon Jean-Yves Camus. En effet, les valeurs défendues par Civitas vont à l’encontre de l’article premier de la constitution de 1958 qui déclare que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Or, comme le rappelle l’expert à 20 Minutes, l’article L212-1 du code la sécurité intérieure prévoit que soient dissous les groupes « qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence ».

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur avait déjà depuis plusieurs mois dans son viseur Civitas, et compile des preuves accablantes en faveur de cette dissolution, raconte une source proche du dossier à l’AFP. Contactés ce mardi par la rédaction de 20 Minutes, Pierre Hillard et Alain Escada n’ont pas répondu à nos demandes d’interview.