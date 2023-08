Un dernier bain de foule avant les vacances. Elisabeth Borne, reconduite à la tête d’un nouveau gouvernement et avec une communication étoffée, est venue mercredi prendre des forces dans sa circonscription, déterminée à s’afficher au contact des Français avant d’affronter une rentrée mouvementée.

« Bravo pour votre re-nomination. Et bon vent ! » lui a lancé un habitant de Vire. « Le vent ça va, on en a suffisamment aujourd’hui », a plaisanté la Première ministre en tenant son parapluie secoué par les bourrasques. De la boulangerie à la charcuterie, en passant par le bar-tabac du centre, la cheffe du gouvernement, qui avait été élue députée du Calvados, a expliqué aux habitants qu’elle tient à venir les voir « dès qu’il y a une accalmie dans l’actualité ». Un contact direct qu’elle semble désormais vouloir davantage cultiver, elle qui est souvent critiquée pour sa distance et sa froideur.

Des déplacements chez Edouard Philippe et François Bayrou

Elisabeth Borne essaie de tirer parti au maximum de sa reconduction à la tête du gouvernement. La Première ministre a ainsi récemment multiplié les déplacements, notamment auprès des ténors de son camp : Edouard Philippe et François Bayrou. Elle a aussi renforcé son équipe de communication afin de la « muscler » à la veille d’une rentrée parlementaire « très forte », a expliqué son entourage.

Le programme de sa visite à Vire semble d’ailleurs avoir été bâti comme en écho à sa propre expérience à Matignon. « Je suis très émue de vous présenter le pouvoir de résilience de la ville dont vous faites partie », lui a ainsi dit la guide d’une exposition consacrée à la reconstruction de Vire après la Seconde Guerre mondiale.

A la fin de la visite, la guide a noté qu’avec cette Première ministre, « le sexe fort ne l’est pas tant que ça ». « On ne va pas se laisser marcher sur les pieds quand même ! », lui a répondu l’intéressée, qui a érigé en priorité l’égalité femmes-hommes et n’entend pas vivre dans l’ombre des poids lourds de son gouvernement.

La cheffe du gouvernement a fini sa journée par une visite de l’usine Agrigaz, spécialisée dans la méthanisation qui permet de transformer de la matière organique en gaz. L’occasion d’aborder une des questions attendues à la rentrée : la transition écologique, sur laquelle est prévu un conseil de planification autour d’Emmanuel Macron, plusieurs fois reporté au mois de juillet à cause du remaniement.

L’automne au Parlement risque d’être animé. Les députés examineront les textes budgétaires, pour lesquels Élisabeth Borne devrait à nouveau recourir au 49.3 afin de permettre leur adoption (sans vote), ainsi que la très sensible loi sur l’immigration, sur laquelle la droite pourrait faire trébucher le gouvernement. Avant ces échéances cruciales, la cheffe du gouvernement s’accordera des congés dans le sud de la France pour faire de la marche et lire, tout en restant « vigilante », comme elle l’a recommandé à ses ministres.