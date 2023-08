« Élus du Grand-Est : 60.000 euros pour un tour à vélo. » C’est le titre choc d’un article du site Tous contribuables, publié au mois de juillet. Selon celui-ci, les habitants de la région Grand-Est financeront une excursion d’étude pour les élus, dans le cadre du plan vélo adopté en juin 2022, visant à « découvrir des politiques cyclistes exceptionnelles, en milieu urbain, périurbain et rural, pour s’en inspirer ».

Le coût de ce voyage serait coût de 59.911 euros : « 48.772 euros à la charge de la Région Grand-Est, et 10.639 euros imputés aux collectivités participantes », selon le site qui se présente comme une association qui fait la chasse au gaspillage des dépenses publiques. « Soit, à peu près l’équivalent d’un smic par participant pour 3 jours de balade », souligne-t-il. 28 élus locaux et 12 conseillers régionaux et agents de la Région seraient conviés en Belgique du 23 au 25 octobre 2023, toujours selon le site Tous contribuables. 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Ce voyage est bien prévu fin octobre en Flandres et a bien été validé par la Commission permanente du Conseil régional le 7 juillet dernier. Dans la catégorie « Hors Commission », se trouve la délibération sous le nom de « Organisation d’un voyage d’études sur le thème du vélo ». Une quarantaine de personnes y participeront, le Conseil régional du Grand-Est explique à 20 Minutes qu’il s’agit de la délégation régionale, comprenant les membres de la commission transport ainsi que des élus locaux – établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et départements.

L’objectif est de « découvrir les différentes politiques cyclistes mises en place en Flandre en milieu urbain, périurbain et rural, un territoire particulièrement reconnu pour sa pratique et sa culture vélo. Ce voyage a vocation à alimenter le plan régional vélo et à trouver des solutions pérennes pour le territoire et les habitants », souligne la région.

Le montant indiqué sur le délibéré est bien de 59.911,30 euros, comme avancé par le site Tous contribuables. 48.772,14 euros sont à la charge de la Région, pour la quarantaine de participants annoncée. Mais pourquoi un tel coût pour trois petites journées au plat pays ?

La région se défend de cet important budget en mentionnant que « plus de 24.000 euros serviront à rémunérer le prestataire Copenhagenize, qui dispensera des formations sur les thèmes de l’intermodalité vélo train, des infrastructures cyclables, de l’apaisement du trafic motorisé, du cyclotourisme, etc. tout en proposant une immersion sur le terrain. »

Un budget hébergement conséquent

Aussi, le délibéré présent sur le site de la région détaille la répartition de ce budget conséquent. Tout d’abord, il est fixé une dépense prévisionnelle de 3.120 euros relative aux frais de déplacement aller et retour, ensuite une dépense prévisionnelle de 1.292 euros et 50 centimes relative à la réservation des salles de réunion et aux frais de réservation de ces salles. Et le plus gros des dépenses : 15.998 euros et 80 centimes dédiés aux frais d’hébergement et aux frais de réservation de l’hébergement.

Pour ce voyage la Commission a même approuvé une dérogation des plafonds de prise en charge de l’hébergement tel qu’il figure au « Règlement des frais de déplacements professionnels temporaires », et qui est habituellement fixé à 133,90 euros. Pour ces quelques jours en Belgique, le plafond est augmenté pour « une prise en charge aux frais réels dans la limite de 212 euros pour les élus et agents régionaux participant au voyage d’études ».

L’association chasseuse de gaspillage des dépenses publiques dénonce l’hébergement de luxe choisi. Et à en croire le programme prévisionnel, les participants seront effectivement logés dans des hôtels 4 étoiles : le Radisson d’Anvers, ainsi que le Marriott de Gand. La région Grand-Est explique à 20 Minutes que « le coût d’hébergement est en phase avec les prix actuels du marché », et qu’il se porte à 185 euros en moyenne. Et d’ajouter : « L’établissement choisi propose un tarif plus que préférentiel et était, par ailleurs, en capacité d’accueillir plus de 30 personnes. »